Zaradi taljenja snega lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic

7.3.2018 | 11:35

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž.)

V prihodnjih dneh se bo zaradi otoplitve vremena in napovedanih padavin sneg pospešeno talil. Zaradi velikih količin napluženega snega so sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic, so opozorili na Upravi RS za zaščito in reševanje. Zato priporočajo, da ljudje pregledajo in po potrebi očistijo sisteme odvodnjavanja.

Ker bodo temperature ponoči pod lediščem, bodo na strehah objektov nastajale ledene sveče, ki lahko poškodujejo mimoidoče in parkirana vozila. Upravljalcem objektov in infrastrukture priporočajo, da pravočasno preprečijo morebiten nastanek škode na objektih in poškodb mimoidočih in vozil.

Danes bo sicer pretežno oblačno in ponekod megleno z občasnimi rahlimi padavinami. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri. Na vzhodu, kjer bo čez dan zapihal jugozahodnik, bo občasno tudi nekaj sončnega vremena. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih okoli 10 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne ponehale in od zahoda se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah do -2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne v večjem delu Slovenije od 6 do 12 stopinj.

V petek bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. V soboto bo pretežno oblačno, v zahodni in delu osrednje ter južne Slovenije bo občasno deževalo. Oba dneva bo ponekod pihal jugozahodni veter, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

M. Ž.