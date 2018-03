Zbiranje osebnih podatkov ob plačilu položnic?; Krivde za poskus umora ne prizna

7.3.2018 | 17:30

Tudi ta četrtek sveže tiskan Dolenjski list izide na 44 straneh. V njem med drugim preberite:

JE RES POTREBNE TOLIKO BIROKRACIJE?

V ospredje smo postavili temo, h kateri nas je spodbudil klic starejše gospe. Naša bralka nam je povedala, da je pred časom v poslovalnici SKB v Trebnjem želela plačati donacijo Rdečemu križu v znesku 30 evrov. Bančna uslužbenka je pri tem od nje zahtevala osebni dokument in ga nato še fotokopirala. Podobno se ji je zgodilo na pošti, kjer je morala gospa pri plačilu položnic prav tako pokazati osebno izkaznico, poleg podatkov, ki so zapisani na njej, pa je morala navesti še kraj rojstva. Zanimalo nas je, ali je vse to res potrebno in zakaj. Naš novinar se je odpravil od okenca do okenca različnih institucij in prišel do zanimivih zaključkov. Več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

SOLIDARNOST S SVOJIM ŽUPANSKIM KANDIDATOM

Računsko sodišče je stranki Solidarnost v reviziji poslovanja za leto 2016 naložilo, da mora 6525 evrov nakazati v humanitarne namene. Kot se je izkazalo v reviziji, stranka denarja od državnega zbora ne bi smela prejemati, od zadnjih državnozborskih volitvah pa je dobila več kot 40 tisočakov. Za Dolenjski list je spregovoril Uroš Lubej in nam poleg tega izdal tudi načrte stranke v zvezi z letošnjimi županskimi volitvami, na katerih bo stranka v Novem mestu imela svojega kandidata.

SOJENJE ZA POSKUS UMORA

V ponedeljek se je na okrožnem sodišču v Novem mestu sodišču zagovarjal 67-letni Bojan Jerančič iz Stopič, ki je obtožen, da je v gozdu blizu Velikega Slatnika oktobra lani na zahrbten način in iz koristoljubja poskusil umoriti 45-letnega Miodraga Lazarevića. Tako naj bi se znebil 15 tisoč evrov dolga. Krivde ni priznal, v Dolenjcu pa poročamo o podrobnostih.

ŠTEVILNI POŽARI NA NAŠEM OBMOČJU

V zadnjem času je tudi na našem območju nekajkrat zagorelo. Ognjeni zublji so požirali objekte. Bili smo na nekaterih požariščih in se pogovarjali z gasilci, ki med drugim pravijo, da se v času kurilne sezone vedno poveča število požarov v objektih.

O vseh teh in številnih drugih dogodkih iz naših občin poročamo na straneh Dolenjskega lista. Ne zamudite sveže tiskane izdaje in bodite z informacijami korak pred drugimi.