Najbolj nevarna je Vinogradniška cesta

7.3.2018 | 15:30

Metlika - Tako kot so obljubili pred letom dni, so v mestni skupnosti Metlika pripravili zbor krajanov, ki se ga je udeležilo kar precej ljudi. Ti so imeli kar veliko predlogov, idej, a tudi kritik o tem, kaj bi bilo potrebno narediti oz. kaj ni bilo narejeno tako, kot bi želeli. Na pobude in vprašanja krajanov sta odgovarjala predsednik mestne skupnosti Anton Bezenšek in metliški župan Darko Zevnik.

Kot je povedal Bezenšek, so v lanskem letu v mestni skupnosti dokončali obnovo mostu in stopnic, ki povezujejo CBE z Mestnim trgom. Obnovili so stopnice od hotela do Ganglove ulice, oporni zid pri Glasbeni šoli, del makadamske Ceste Marjana Kozine in skupaj z občino pa pot do Kaburja, V Križevski vasi so sanirali podhod pod železniško progo pri Cajnarju, marsikaj so postorili na mestnem pokopališču pri sv. Roku. Denar so namenili tudi za vzdrževanje poljskih poti, zamenjali so potratne svetilke v nekaterih mestnih ulicah, s tem delom pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Bezenšek je priznal, da vsega tega ne bi bilo mogoče narediti brez sodelovanja in pomoči metliške občine. Letos so že temeljito popravili pot od Črnomaljske ceste do Križevske vasi, lotili so se rekonstrukcije opornega zidu pri konzumu, izdali pa so tudi drugo številko glasila Mestnik. Sicer načrtujejo še ureditev Ulice pod brezami in Ulice pod gabri v Bočki, postavili bodo varovalno ograjo na stopnicah pri hotel, obnovili stopnice od ulice Na Požeg proti Navratilovi poti in proti Strmi poti, uredili prostor za raztros pepela na pokopališču in postavili klopi po parkih.

Župan je dodal, da bodo očistili Mestni breg in uredil sprehajalno pot pod starim mestnim jedrom. V starem mestnem jedru bodo uredili kanalizacijo, veliko pa bodo vložili tudi v ureditev industrijsko-poslovnih con v mestu. V naslednjih letih jih čaka še ureditev kanalizacije po mestu in ulic, ki niso primerno urejene. Občina je sprožila tudi postopke za pridobitev Kambičevih zemljišč ob Trdinovi poti, ki so od lanskega decembra v državni lasti. Po županovih besedah bodo najprej uredili obvoznico za osnovno šolo, ko pa bodo imeli projekte za športna igrišča, bo država brezplačno prenesla na občino še ostala zemljišča.

Krajani so pripomnili, da se staro mestno jedro prepočasi ureja. Slišati je bilo tudi pripombe, da bi morali dodatno zarisati nekaj prehodov za pešce, postaviti javno razsvetljavo, urediti nekatere pločnike in ceste, kolesarske steze. Precej pripomb je bilo glede parkiranja, saj mnogi, ki se vozijo v službo v druge kraje, pustijo svoje avtomobile na javnih parkiriščih in s tem onemogočajo parkiranje občasnim obiskovalcem bližnjih trgovin, ustanov, zavodov. Še najbolj problematično je parkiranje pri Zdravstvenem domu, saj zmanjka parkirišč za paciente. Veliko pripomb je bilo tudi na gnečo, ki jo zlasti ob koncu tedna in pred prazniki v mestu povzročajo vozila, ki so namenjena proti mednarodnemu mejnemu prehodu.

Očitno pa je največji problem v mestu državna Vinogradniška cesta, ki je zelo prometna, a dokaj ozka in brez pločnika, zato pa zelo nevarna. Meščani se bojijo, da bo moralo priti do hude nesreče, da bodo odgovorni rešili problem, na katerega ljudje opozarjajo že vrsto let. V minulih dneh, ko je bilo veliko snega, pa so bili pešci s Hriba, proti kateremu iz mesta vodi Vinogradniška cesta, tako rekoč odrezani od mesta, saj hoja po njej sploh ni bila varna.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

