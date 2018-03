FOTO: Vila Otočec vnovič odprla vrata

7.3.2018 | 14:30

Po osmih mesecih je Vila Otočec danes vnovič odprla vrata.

Dimitrij Piciga je prepričan v uspeh kulinarične ponudbe vile in turistične ponudbe okolice.

Gostom bodo nudili dolenjske dobrote, za napovedane skupine in dogodke bosta poskrbela Damjan in Tanja Fink.

Otočec - Na čudoviti lokaciji z razgledom od Trške gore do otoškega gradu se je v minulih letih sklenilo nič koliko zakonskih zvez in odplesalo maturantskih plesov, lanskega junija pa je znamenita Vila Otočec zaradi stečaja podjetja Kronex zaprla vrata. A jih je danes vnovič odprla, saj je od stečajnega upravitelja objekt v najem vzel Dimitrij Piciga, ki je okoli sebe zbral ekipo z odločnim namenom, da dopolnijo in presežejo turistično ponudbo regije in države.

Vila nudi 17 sob, dve dvorani, ki sprejmeta vsaka do 200 ljudi, in pa v uvodu omenjeno veliko dvorano za večje dogodke, še vedno jo krasi čudovita prostorna terasa. Novi najemniki objekt niso bistveno spreminjali, stene krasijo slike ljubiteljske slikarke, upokojenke Metode Turk, so pa na današnji otvoritvi nakazali, da bo njihova ponudba tesno povezana s tradicijo in lokalno kulinariko. Že pred uradno otvoritvijo je bilo predavanje etnologa prof. dr. Janeza Bogataja na temo »Dolenjska kulinarika v lokalni turistični ponudbi«, in sicer v sklopu projekta Dobrote Dolenjske. Tega izvaja Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, z letošnjim letom pa se mu je pridružil tudi Zavod Novo mesto.

Piciga je danes za Dolenjski list povedal, da imajo trenutno pet zaposlenih. Njegova naloga bo, da bo v vilo pripeljal goste, za njihovo dobro počutje pa bo skrbel Matjaž Makovec: »Ker pa vemo, da je v vsakem hotelu ali gostišču kulinarika središče, sem ponosen, da imamo Damjana in Tanjo Fink, da sta sprejela izziv, da bosta skrbela za kulinariko v hotelu in za dogodke. Da pa bo pridih skladen s kulinarično tradicijo Dolenjske in dolenjskimi dobrotami, se je temu projektu pridružila še ekipa Dobrote Dolenjske s Špelo Smuk in ostalo ekipo.« Vila je prve goste sicer že sprejela.

Današnje otvoritve sta se med drugimi udeležila tudi novomeški župan Gregor Macedoni in direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar.

Tekst in foto: M. Martinović

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni gospodarstvenik Tak objekt rabi velkio strank. Želim jim vso srečo tudi sam jih pridem podpreti z enim kosilom ob priliki pogumno naprej. 16m nazaj Oceni NM A ma tudi tu prste umes DNŠ Rotovž klan smer gustinjstvo ? Človk prc pomisli na tu ku vidi vodečega DNŠ guspodarstvenika kot časnega gosta. Nč se ne zgudi brez vrlh ostarelh študentu u naš fari . Nč. Sam prašam če lahku mislm... Preglej samo prijavljene komentatorje