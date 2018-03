Večer goreče ljubezni

7.3.2018 | 19:00

Elizabeta in Dragutin Križanič ob različnih priložnostih nastopata kot duo. (Foto: M. L.)

Glasbeniki (z leve) Elizabeta Križanić, Kristian Franić, Dragutin Križanić, Klara Šimičić, Blaž Pleteršnik in Alen Kostevc so pričarali nostalgičen večer. (Foto: M. L.)

Alenka Černelič Krošelj je nagovorila zbrane. (Foto: M. L.)

Brežice - Zakaj bi nekdo obiskal koncert, če ne zaradi pričakovanja nečesa posebnega in prijetnega. Nedvomno s takim pričakovanjem so prišli v Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice tudi obiskovalci nedavnega nastopa Elizabete in Dragutina Križanića.

Glasbeni gostje pevke in kitarista na njunem tretjem tovrstnem letnem koncertu so bili instrumentalisti Kristian Franić, Klara Šimičić, Blaž Pleteršnik in Alen Kostevc. Glasba je goreča ljubezen, sta Beti in Drago – tako ju pogosto nazivajo v Brežicah – naslovila prireditev in naslovno sporočilo je povsem preželo celoten koncert.

»Beti in Drago nas navdihujeta in dvigujeta v nebo,« je v nagovoru ob koncu glasbenega večera rekla direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj.

M. L.

Galerija