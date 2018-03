Sojenje za smrt dveh kolesarjev se odmika

Janez Trunkelj, za njim policist Rok Turk, ki naj bi pojasnil, kako je nastal sporni uradni zaznamek, a se je narok zaradi predlagane izločitve sodnice končal že prej.

Novo mesto - Julija bo že tri leta, odkar sta na cesti med Trebnjem in Velikim Gabrom umrla dva kolesarja, ki sta se tistega poletnega dne s skupino podala z Gorenjske v Belo krajino. Pot se je pri Korenitki za vedno končala za nekdanjega kolesarskega reprezentanta, 57-letnega Bojana Udoviča, in 46-letno rekreativno kolesarko Andrejo Križaj iz Preddvora, saj je vanju s svojim Renault meganom trčil takrat 23-letni Janez Trunkelj iz Zagorice pri Dobrniču. Bil je pijan, v litru izdihanega zraka naj bi imel več kot 0,86 miligrama alkohola (1,8 promila).

Tožilec Igor Vertuš

Ta teden je na predobravnalnem naroku na novomeškem okrožnem sodišču tožilec Igor Vertuš za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, ki je imela za posledico smrt dveh oseb, predlagal osem let in pol zapora ter stransko kazen - prepoved vožnje motornih vozil za dve leti, pri čemer je tu vštet tudi začasni odvzem vozniškega dovoljenja.

Kazenski zakonik za tovrstno kaznivo dejanje predpisuje od enega do 12 let zapora

Trunkelj, ki je bil tako pred sodno dvorano kot v njej zelo tih, videti je bilo, da ga je vse skupaj zelo prizadelo, je rekel samo: "Krivde po obtožbi ne priznam."

ODVETNIK PREDLAGA IZLOČITEV LISTINE IN SODNICE

A sodnica Betka Šimc naroka ni mogla speljati do konca, kajti Trunkljev odvetnik Benjamin Peternelj je predlagal njeno izločitev. In to iz dveh razlogov. Eden je ta, da se je seznanila z uradnim zaznamkom, za katerega odvetnik trdi, da bi ga morali izločiti iz spisa, drugi pa se nanaša na njeno prejšnjo službo.

Pojasnil je, da je bila v sodniško funkcijo izvoljena konec letošnjega januarja, pred tem pa je od septembra 2008 opravljala tožilsko.

Odvetnik Benjamin Peternelj

"V času kazenskega postopka zoper obtoženega je opravljala delo tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Gre za odmevno zadevo, obtoženemu se očita težje kaznivo dejanje, zato je s tem porušen videz nepristranskosti sojenja," je bil odločen Peternelj.

O predlogu odvetnika glede izločitve sodnice bo odločila predsednica sodišča, do tedaj pa so predobravnalni narok prekinili.

Sodnica je sicer rekla, da zadnjih pet let ni bila na okrožnem državnem tožilstvu, odvetnik pa je dodal, da ve, da je delala na specializiranem državnem tožilstvu, a njeno delovno mesto je bilo sistematizirano na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.

Predobravnalni narok so prekinili že drugič. Prvič se je to zgodilo septembra 2016, ko je odvetnik prav tako predlagal izločitev uradnega zaznamka in tudi sodnice Irene Matekovič, ki se je že seznanila s sporno listino.

NEUSPEŠNA POGAJANJA

Peternelja smo vprašali, kaj je pisalo v tistem uradnem zaznamku, ki je "okužil" že dve sodnici in na čem pravzaprav namerava graditi obrambo, a je odgovori, da o tem ne more govoriti. Je pa povedal, da so že pred sojenjem s tožilstvom skušali skleniti sporazum o priznanju krivde, a pogajanja niso bila uspešna.

Na tem mestu je treba poudariti, da mladi Trunkelj dejanje obžaluje, verjetno bi krivdo priznal že leta 2016, če bi tožilstvo popustilo pri kazni, a znano je, da v primerih, ko se zgodijo prometne nesreče s tako hudimi posledicami in povzročitelji vozijo močno pijani, tožilci ne popuščajo.

