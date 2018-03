Na koncu le boljši od Bosne

7.3.2018 | 23:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Bosna se je tokrat izkazala za precej enakovrednega nasprotnika Krke, saj so se morali nocoj na tekmi 19. kroga druge jadranske lige novomeški košarkarji kar potruditi, da so tekmo s predzadnjeuvrščenim moštvom v končnici odločili sebi v prid.

Košarkarji Krke po nocojšnji zmagi nad Bosno z 71:65 ostajajo v boju za nastop na zaključnem turnirju najboljših štirih moštev druge jadranske lige, za katerega se poteguje le še pet moštev z realnimi možnostmi za uvrstitev na eno od prvih štirih mest.

V nasprotju s pričakovanji je bila predzadnjeuvrščena Bosna za košarkarje Krke tokrat precej trd oreh, saj Novomeščanom vse do zadnjih minut ni uspelo priti do kolikor toliko izdatnejše prednosti, največ preglavic pa jim je delal sicer poškodovani a kljub temu še vedno izjemno natančni Maksim Šturanović, ki je s 32 točkami in osmimi skoki prišel do indeksa učinkovitosti 32, kakršnega je v novomeškem dresu zbral tudi Marko Jošilo z 20 točkami in 11 skoki. Dino Cinac je dosegel 14 točka, Žiga Dimec in Dalibor Đapa pa po deset točk.

Košarkarje Krke v soboto v drugem krogu lige za prvaka čaka tekma na domačem igrišču s Helios Suns, v dvajsetem krogu druge jadranske lige pa se bo pomerila s Sixt Primorsko, tokrat v gosteh.

I. V.

Galerija