Sneg ogrožal streho

8.3.2018 | 07:00

V naselju Sela pri Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, je sneg ogrožal streho gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori so včeraj dopoldne stabilizirali ostrešje objekta in odstranili sneg s strehe.

Gorele saje

Ob 16.04 so v Ambrusu, občina Ivančna Gorica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Ambrus so počakali do izgoretja saj in pregledali dimno tuljavo.

Počila vodovodna cev

Zgodaj davi ob 3.18 so v naselju Hrib, občina Loški Potok, gasilci PGD Hrib - Loški Potok, posredovali na stanovanjskem objektu, kjer je počila vodovodna cev. Gasilci so nudili pomoč pri odpiranju pokrova vodovodnega jaška in zaprli ventil za vodo.

Bencin na cesti

Včeraj ob 16.23 uri je na Cesti na grad v Sevnici prišlo do razlitja pogonskega goriva po cestišču. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in z vpojnim sredstvom posuli in očistili madež na cestišču v dolžini 200 metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER;

- od 10:00 do 12:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP PRELESJE VAS izvod PRELESJE VAS+JURGLIČ BOŽO med 8:00 in 10:30 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Ponikve med 8.30 in 10. uro, na območju TP Mihalovec med 11. in 13.30 uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orle in Dedna gora med 8.30 in 13. uro.

M. K.