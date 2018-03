Danes praznujemo dan žena

8.3.2018 | 08:05

Foto: Arhiv DL

Danes praznujemo dan žena, mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah obeležijo vsako leto 8. marca. Na pobudo nemške feministke in socialistke Clare Zetkin so ga prvič praznovali leta 1911, vendar takrat 19. marca, na današnji dan pa ga praznujemo od leta 1917. Na ta dan so se začeli protesti v Petrogradu, iz katerih je nastala komunistična Oktobrska revolucija.

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk, tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, prvo žensko društvo pa je bilo ustanovljeno leto kasneje. A tedaj ženske še zdaleč niso bile enakopravne. Na naših tleh so ženske dokončno dobile volilno pravico leta 1945, ko je bila uzakonjena splošna volilna pravica. Leta 1974 je bilo zapisano v ustavo tedanje skupne države Jugoslavije določilo, da ima vsaka ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila uzakonjena še pravica vsake ženske do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zaradi zdravstvenih razlogov.

Na dan žena se nežnejšega spola z rožicami spomnijo moški, svoje mamice in babice pa radi razveselijo tudi otroci.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni 8 marec Čestitke ženam. Imam pa kritiko na te najbolj glasne ženske ki se borijo za pravice. Zakaj ne dvignejo glas za ženske iz arabskega sveta ki so zatirane in ponižane, ki morajo biti pokrite, Skratka so samo stroj za otroke ... Preglej samo prijavljene komentatorje