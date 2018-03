Zimovanje 2018

8.3.2018 | 08:30

Zimske počitnice so sevniški animatorji in otroci tudi tokrat preživeli na smučanju v Bohinjski Bistrici. S ponosom lahko povedo, da je od prvega smučanja, ki ga je organiziral njihov salezijanski mladinski center, minilo že okroglih deset let.

Natanko 50 mladih in otrok se je na sobotno jutro, 24. februarja, odpravilo proti Gorenjski. Bolj kot so se ji bližali, več snega je bilo in takoj so vedeli, da jim dobra smuka ne uide. Prvi dan so se udobno namestili in se že predajali zimskim radostim. Imeli so pravo snežno vojno. Ob župnišču, kjer so bivali, je bilo toliko snega, da so lahko zgradili zaščitne pregrade in jarke, se kepali in na koncu še tekmovali v izdelovanju snežakov. Po večerji so se odpravili še na drsališče, kjer so preizkušali svoje ravnotežje in malo povadili umetnostne figure. Prvi dan so se imeli sicer lepo, a misli so jim že uhajale na smučišče, zato so se močno veselili nedelje.

Na smučišču so preživeli štiri dni, trikrat so smučali na Voglu, enkrat pa zaradi slabih vremenskih razmer na Soriški planini. Vreme je bilo res zelo zimsko in nekaterim tudi topla oblačila niso preprečila zaledenelih prstov na rokah in nogah, zato so se nekateri malo dlje greli na toplem. Sicer so imeli tudi dva sončna dneva, tako da so lahko naredili nekaj čudovitih fotografij. Popoldneve in večere so preživljali ob igranju družabnih iger, šli so na bazen in imeli zaključni plesni večer. V nedeljo in torek so obhajali tudi sveto mašo, kjer so se Gospodu zahvalili za lepo preživete počitnice in varstvo pred poškodbami.

Zahvaljujejo se tudi šoferju Marjanu, ki jih na smučanje vozi že vrsto let, njihovi kuharici Meliti, ki v zelo majhni kuhinji dela čudeže, Gorazdu, ki je celotno smučanje organiziral, župniku Jožetu, ki si je vzel čas in šel z njimi ter družinam Gorišek, Grilc, Imperl, Jene, Kozmus, Sešlar in Sinkovič, ki so za v kuhinjo prispevali veliko domačih dobrot. Šolarji odhajajo nazaj v šolo in upajo, da leto hitro mine in se spet srečajo v Bohinjski Bistrici.

Maja Zelič

