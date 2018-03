Skoraj sami moški

Brežice - Sinoči so v avli brežiškega Doma kulture odprli fotografsko razstavo Fotokluba Brežice z naslovom Moški. Dvanajst članov se predstavlja s štiriinštiridesetimi portreti in drugimi fotografijami moških. Podobno prvo tematsko razstavo lani je Fotoklub po besedah predsednika Davorja Lipeja posvetil ženskim fotografijam.

V teh dneh je veliko dogodkov, ki so nekako namenjeni moškim, in veliko dogodkov, namenjenih ženskam, kot je v nagovoru ugotavljala brežiška podžupanja Katja Čanžar. Toda po njenem prepričanju je potrebno predvsem sodelovanje.

Zanimivo je, da na razstavi sodeluje samo ena ženska, je sinoči rekel fotograf Teo Hrvoje Oršanič, ki ga je Lipej povabil k oceni celotne razstave. Oršanič je fotografije po tehnični plati ocenil visoko. »Pri fotografijah pogrešam provokacije,« je rekel.

Razstavljene fotografije so posvečene moškim. To še ne pomeni moške nadvlade v družbi. Celo nasprotno. Družbo po Oršaničevem mnenju občutno oblikujejo ženske, moški so proizvod ženske, in to ne samo zato, ker jih ženske rodijo.

O odnosih med moškim in žensko so na odprtju peli tudi Kapelski pubje, ki so v spored uvrstili pretežno zbadljivo vsebino.

Na razstavi, ki je na ogled do 6. aprila, s fotografijami sodelujejo Anita Radkovič, Branko Brečko, Branko Benčin, Branko Zupanc, Vlado Bucalo, Matej Kramžer, Davor Lipej, Franc Šavrič, Samo Hajtnik, Vinko Šebrek, Mitja Mladkovič in Toni Vučajnk.

