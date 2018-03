Rožice, metulji, ptice, Lamut, Jakac in Jemec

8.3.2018 | 10:05

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Ker novomeška gimnazija nima ne primernih prostorov ne znanja, kako hraniti dragocene stare učbenike, herbarije in umetniška dela, so se odločili, da gradivo podarijo muzeju, je ob odprtju razstave Razkošje novosti povedala ravnateljica Mojca Lukšič, podobno pa so razmišljali tudi v Termah Krka in ob donacijah je nastala razstava, ki jo je v mali dvorani Dolenjskega muzeja pripravila kustosinja Katarina Dajčman.

Učbeniki in herbariji, ki jih je gimnazija podarila Dolenjskemu muzeju, so, kot je ob odprtju dejala direktorica Jasna Dokl Osolnik, pomembno obogatili zbirko zgodovine šolstva na Dolenjskem in so obenem tudi zametek prirodoslovne zbirke. V bistvu gre za učno gradivo za prirodoslovje iz druge polovice 19. in začetka 20. stoletja. Po besedah kustosinje Katarine Dajčman, je velika dragocenost tako po vsebinski, tehnični in estetski plati prvih pet knjig obsežne izdaje rastlin iz avstrijskega cesarstva iz leta 1956. "Celotna izdaja je obsegala dvanajst knjig, v katerih je bilo objavljenih 500 rastlin. Zbirko so natisnili na Dunaju v tedaj novi tiskarski tehniki fiziotopiji. Gre za za tisti čas inovativno iznajdbo tiskanja rastlin in mineralov. V knjigah so tudi rastline iz našega okolja," je o pomembni pridobitvi muzeja povedala Dajčmanova.

Med gimnazijskimi darili je tudi knjiga Slovenski metuljar, ki jo je napisal novomeški sodnik in zagnani ljubiteljski metuljar Julij Bučar, ilustriral pa njegov tedaj komaj trinajstletni sin Danilo Bučar, novomeški skladatelj in med drugim avtor pesmi Nocoj pa, oh nocoj in operete Na Trški gori. Med podarjenim učbeniškim gradivom je tudi slikovni atlas sesalcev in atlas evropskih ptic, ki so ju, glede na obrabljenost, dijaki pri pouku pridno uporabljali.

Poleg učbeniških pripomočkov je gimnazija muzeju dala v dolgoročno hrambo in v preučevanje še šest del akademskega slikarja in nekdanjega profesorja na gimnaziji Vladimirja Lamuta, na katerih je upodobil motive iz njemu tako ljubega Novega mesta pa tudi Pariza, kjer je bil na študijskem izpopolnjevanju.

Terme Krka so muzeju podarila likovna dela Božidarja Jakca in Andreja Jemca, ki so bila razstavljena v Mačkovem domu na Bazi 20. Te so Terme dobile v lastništvo skupaj z domom, ki pa ne deluje, tako da bi bila umetniška dela tam bolj ali manj prepuščena propadanju. Gre za petnajst listov partizanske grafike, natisnjenih po visokih jedkanicah Božidarja Jakca, na katerih je upodobljena vrsta znanih politikov od Borisa Kidriča in Edvarda Kardelja do poveljnika slovenske narodnoosvobodilne vojske Franca Rozmana Staneta, ter osem izvirnih umetniških grafik Andreja Jemca.

Igor Vidmar

Galerija