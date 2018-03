Moje pesmi, moje sanje

8.3.2018 | 11:05

Ženske zgodbe so nizale (z leve) Anica Žugič, ki je vodila pogovor, ter Justina Stipič, Slavica Kuhar, Marjana Lipoglavšek in Cvetka Dvornik. (Foto: M. L.)

Jožica Lešnjak (druga z leve) je pojasnila, kdaj lahko pripravimo najboljše piškote. (Foto: M. L.)

Pesem povezuje generacije. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kakšen je položaj žensk v posameznih okoljih? Koliko si vlogo, ki jo imajo, dajo same in koliko jim jo dodelijo drugi? Ali se lahko iz svojega vsakdana umaknejo, če to hočejo, ali tega ne morejo storiti?

Društvo Podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki je nedavno svoj pogovorni večer v kostanjeviški Gostilni Žolnir namenilo tudi tem vprašanjem. Pogovor je vodila predsednica društva Anica Žugič, gostje so bile ljudske pevke iz zbora pri tem društvu Justina Stipič, Slavica Kuhar, Marjana Lipoglavšek in Cvetka Dvornik.

Večer, ki ga je z nagovorom začela vodja kostanjeviške knjižnice Alenka Žugič Jakovina, so nadaljevali ob piškotih, s katerimi so se predstavile članice društva.

Pogovorni večer spada v niz s skupnim naslovom Ženske zgodbe. Društvo ga pripravi enkrat letno in z njim zaznamuje ženske praznike v marcu. Z njim se tudi vključuje v dejavnost kostanjeviške Knjižnice, ki prve petke v mesecu organizira različne in dogodke.

Ali lahko ženska poje na kolesu? Smejo biti v društvu podeželskih žena tudi moški, boste med drugim izvedeli, če boste o Ženskih zgodbah prebrali daljši zapis v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

