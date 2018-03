Uredili bodo osem odsekov občinskih cest

Mirna - Mirnski občinski svetniki so se včeraj sestali na izredni seji, na kateri so potrdili dokument investicijskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v letošnjem letu. »Izredno sejo sklicujemo zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev. Zagotavljajo se sredstva na investicijskem vzdrževanju občinskih cest, da bi čim prej izbrali izvajalca del,« je o razlogih za sklic seje za Dolenjski list pojasnila direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

Za investicijsko vzdrževanje občinskih cest z izbranim izvajalcem vsako leto sklenejo pogodbo, medtem ko za redno vzdrževanje na podlagi odloka skrbi koncesionar, to je Komunala Trebnje, je dodala Šinkovčeva. Občina bo del denarja zagotovila iz proračuna, in sicer v višini skoraj 58 tisoč evrov, preostanek v višini 105 tisoč evrov pa bodo pokrili z denarjem od 23. člena zakona o sofinanciranju občin. »Pri rednem vzdrževanju se obnovijo samo plombe, pri investicijskem vzdrževanju pa gre bolj za preplastitve dotrajanega asfalta, urejanje bankin in odvodnjavanja,« pravi direktorica občinske uprave. Uredili bodo osem odsekov lokalnih cest v skupni dolžini 1.896 m.

Omogočeno bo varnejše odvijanje prometa in tudi življenjski pogoji občanov, ki so odvisni od obravnavanih cest, bodo boljši, piše v gradivu, ki ga je obravnaval občinski svet. Investicija bo prispevala k ohranjanju poseljenosti območij, ki so vezana na te ceste, ravno tako bo pozitivno vplivala na infrastrukturno urejenost občine ter prispevala k njenemu razvoju.

Zaradi letošnje zime bodo letos kar precej denarja namenili tudi za redno vzdrževanje občinskih cest. To bo dodaten strošek za občino, ki ga bo morala pokriti iz proračuna, zato bo kakšna druga naložba zmanjšana ali prestavljena v naslednje leto, pravi Šinkovčeva.

