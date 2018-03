Od novembra se ni zgodilo nič?

8.3.2018 | 14:45

V obratu podjetja Ekosistemi v Zalogu sredi januarja letos. (Foto: J. Š.)

Zalog - Kot so sporočili iz Civilne iniciative Zalog-Loke, sta civilna iniciativa in Regionalno društvo ekološkega gibanja prejela pismo varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer glede problematike onesnaženja okolja in neizvajanja sanacije po požaru v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu. Ta na podlagi prejetih odgovorov iz Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) ugotavlja, da so bila njihova opozorila in navedbe utemeljena, saj sanacija pogorišča ne poteka, kot je bilo predvideno s terminskim planom, ki je del sanacijskega načrta.

»IRSOP nas je v odgovorih seznanil, da so se sanacijska dela na pogorišču do meseca novembra 2017 izvajala v okviru terminskega plana, ko je prišlo do zastoja in od takrat se iz dvorišča obrata na odlagališče oziroma na sežig ni odpeljalo nič več. Iz pojasnil IRSOP-a izhaja, da kljub temu, da so odpadki sicer prestavljeni na utrjene površine in prekriti s folijo, obstaja bojazen, da bo pri izdatnejših padavinah območje poplavljeno, kar bi lahko povzročilo nekontrolirano izpiranje odpadkov in posledično prelivanje onesnažene padavinske vode izven območja obrata,« je varuhinja zapisala v odgovoru.

Dodala je, da je inšpektorat o zamudi sanacijskih del že obvestil ministrstvo za okolje in prostor, zato je tudi ona glede na kritičnost situacije na ministrstvo naslovila predlog, da se nemudoma sprožijo vse potrebne aktivnosti, da se sanacijska dela čim prej nadaljujejo, predvsem pa, da se iz lokacije pogorišča v najkrajšem možnem času odstranijo preostali odpadki.

Kot smo na naši spletni strani poročali včeraj, je družba Ekosistemi vložila pritožbo na ustavno sodišče zoper odločbo okoljskega ministrstva zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 1m nazaj Oceni Bralec Ta ghospa Vlasta Nujstdorfer ne bo nič uredila, kot ni nič naredila za koroške dečke! Škoda da jo plačujemo! Preglej samo prijavljene komentatorje