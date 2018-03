V okolici vojašnice bo slišati streljanje

8.3.2018 | 12:55

Foto: M. M, arhiv DL

Novo mesto - Regijski center za obveščanje Novo mesto je sporočil, da so jih iz vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu obvestili, da bodo danes od 15. do 22. ure izvajali usposabljanje in bodo uporabljali manevrsko strelivo, sodelovala bodo tudi vojaška letala.

V okolici vojašnice bo tako slišati streljanje in prelete letal.

M. Ž.

Janez Vadijo, obrambo ob napadu,ciganov. Včasih je ja iskala notranjega in zunanjega sovražnika, ti pa čivile, po vaji pa skupni pasulj.