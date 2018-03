Zahvala za nesebično in požrtvovalno delo

8.3.2018 | 15:45

Dobitniki priznanj Civilne zaščite (Foto: URSZR Brežice)

Krško - V počastitev dneva Civilne zaščite sta včeraj popoldne v krškem kulturnem domu Občina Krško in Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice pripravila osrednjo regijsko slovesnost, na kateri so podelili priznanja Civilne zaščite. Zbrane sta nagovorila domači župan mag. Miran Stanko in namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel.

Slednji je z vodjo izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Brežice Zdenko Močnik podelil priznanja najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Bronasti znak CZ so prejeli Boštjan Dvornik, Kristijan Simončič, Mitja Udovč, Jože Baškovič, Matjaž Mavsar in Igor Prah, srebrni znak pa Darko Anžiček, Roman Matjašič, 151. helikopterska eskadrilja Slovenske vojske, Marija Mira Šraj, ki je priznanje dobila že 1. marca na Brdu pri Kranju, in PGD Pišece ob 110-letnici društva. Plaketo CZ je za 130 let aktivnega delovanja prejelo PGD Videm ob Savi, so sporočili iz URSZR Brežice.

Kulturni program so sooblikovali učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško in Glasbena šola Krško.

M. Ž., Foto: URSZR Brežice

