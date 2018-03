Pouk, kakršen je bil pred skoraj 70 leti

8.3.2018 | 20:00

Radovica - V osnovni šoli Brihtna glava v Radovici, ki ji pravijo tudi 'šola kot nekoč', so imeli namen pripraviti dan odprtih vrat 21. januarja, torej na dan materinščine in svetovni dan turističnih vodnikov. A ker jim je zagodel sneg, so ga pripravili šele v začetku marca, ko je na vrata že začela trkati pomlad.

Na stežaj so odprli vrata vsem, ki so želeli okusiti, kako je bilo v šoli sušca leta 1950. Čeprav je »zapel« tudi učni pripomoček, imenovan palica in so morali »učenci« klečati na koruzi, pa v resnici v osnovni šoli Brihtna glava na šaljiv in nekoliko drugačen način ohranjajo in z obiskovalci soustvarjajo zgodbe o belokranjski dediščini. Učenci, stari od nekaj let do 99 let, pa na ta način spoznavajo belokranjsko kulturno dediščino, ki ji letos namenjamo še posebno pozornost, saj je leto 2018 razglašeno za evropsko leto kulturne dediščine.

Ravnatelj Brihtne glave Andrej Bajuk je skupaj z ženo Matejo skoraj 50 »učencem«, ki so prišli na dan odprtih vrat, predstavil koncept šole, za katero je dal idejo Toni Gašperič. Znanje sta »učencem« ubijali v glave tovarišici učiteljici Tatjana in Darja, prva v slovenskem in druga v italijanskem jeziku. Sicer pa pouk poteka tudi v nemškem in hrvaškem jeziku.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

