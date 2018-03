Marsikaj je danes poplavilo

8.3.2018 | 19:25

Novo mesto - Gasilci na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini so imeli danes kar nekaj dela, ki je bilo času in vremenu primerno saj je taljenje snega in pred tem prav zaradi te vrste padavin primerno zamašenih odtokov marsikje kaj poplavilo.

Ob 7.58 je bila v ulici Podbreznik v Novem mestu poplavljena podzemna garaža večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so na površini okoli 700 kvadratnih metrov izčrpali okoli 35 kubičnih metrov vode.

Ob 11.36 je v Ulici Otona Župančiča v Črnomlju sneg na strehi visokega objekta odtrgal kovinsko obrobo, ki je visela s strehe in ogrožala mimoidoče. Gasilci PGD Črnomelj so jo s pomočjo gasilske lestve zasilno pritrdili nazaj.

Ob 11.56 je v Dobovi podtalnica zalila kletne in stanovanjske prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Obrež so prostore, ki jih je zalila podtalnica, očistili in zamašili sifonske odtoke.

PA ŠE NA CESTE

Danes opoldne je v Bizeljskem voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in obstal na brežini. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in se prepričali, da iz vozila ne iztekajo nevarne snovi. Reševalci iz Brežic so voznika po nudenju ustrezne pomoči prepeljali v novomeško bolnišnico.

Ob 15.11 se je na avtocesti A2 pred izvozom Kronovo kombinirano vozilo zavrtelo po cestišču in trčilo v odbojno ograjo. Na kraju so bili gasilci GRC Novo mesto, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Poškodovanih ni bilo.