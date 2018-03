Dodaten denar za obnovo vodovodov?

9.3.2018 | 09:10

Gregor Klemenčič na občinski seji v Šentjerneju.

Šentjernej, Šmarješke Toplice, Novo mesto - Regijski projekt hidravličnih izboljšav (HI) bo prinesel pomembne pridobitve na področju vodooskrbe tudi v občinah Šentjernej in Šmarješke Toplice. Kot pravi direktor JP Komunala Novo mesto Gregor Klemenčič, se dela na cevovodih in vodohranih počasi zaključujejo in do maja naj bi bilo vse nared.

Gregor Klemenčič, direktor novomeške Komunale.

A za tri občine, poleg novomeške še za omenjeni dve, bo projekt HI zelo verjetno prinesel še dodatne izboljšave. Po besedah Klemenčiča gre za dodatne štiri milijone evrov, ki predstavljajo razliko med prijavljeno investicijo na ministrstvo ter pogodbo o sofinanciranju. Za štiri milijone evrov nepovratnih sredstev, ki jih še lahko črpajo, so predlagali obnove dodatnih vodovodnih odsekov, ki so pomembni z regijskega vidika ter so seveda v slabem stanju.

V novomeški občini gre za del magistralnega vodovoda, kjer so še azbestne cevi, in sicer od Mestnih njiv proti Bršljinu in do vodohrana Marof; v šentjernejski občini gre za odsek od Šentjerneja do Dobrave oz. do Dobruške vasi, saj se del od Dobruške vasi do Dobrave gradi prav zdaj v okviru HI. Ta obnova bo potekala v povezavi z obnovo te državne ceste in s plinifikacijo, ki jo občina načrtuje skupaj s škocjansko občino. V šmarješki občini pa so izbrali odsek od vodarne Jezero proti Prinovcu.

»Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je to našo namero načeloma potrdila, na pozitiven odgovor čakamo še z okoljskega ministrstva. Storili bomo vse, da bomo ta sredstva dobili v našo regijo,« zagotavlja Klemenčič, in pove, da so bili ti trije odseki prvotno že vključeni v projekt HI, ker pa je bilo odobrenega manj denarja, so izostali. Upa na čim hitrejši ugoden odgovor z ministrstva, da se nato lotijo priprave potrebne dokumentacije in da pride do izvedbe še letos.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Janez Tudi komentator petelinček se zelo trudi za zdajšnjo vladajočo ekipo in ni dvoma, da ne bi bil odlično plačan tiskovni predstavnik. Žal pa prikazuje le njihovo resnico in si drugačne sploh ne želi. Tudi on bi nam to lahko vse povedal na obljubljenih zborih krajanov. Radko in Samo sta s pomočjo Zamanove in sedaj še Mikca zaposlila Gašperja, da bosta lahko z njim manipulirala in upravljala EDŠ. Če ne prej, bo čas pokazal, da pišem čisto resnico. Imam pa tudi zate petelinček 5 enostavnih vprašanj, podatke sem dobil na ERARju. Zakaj je EDŠ plačal podjetju ZAMAN 52500€? Zakaj je EDŠ plačal podjetju IDEALIS 30000€? Zakaj je EDŠ plačal hišnemu gradbincu in Gašperjevemu prijatelju LUŠTKU 95000€? Zakaj je EDŠ plačal podjetju Paič 45000€? Zakaj je EDŠ plačal podjetju KGZ Sloga Kranj 70000€? Če samo to seštejemo skupaj je skoraj 300000€????? Resnično občane zanima čemu takšni stroški... Preglej samo prijavljene komentatorje