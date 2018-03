Zaradi pritiska snega na pločnik padali strešniki

9.3.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.06 uri so na Rozmanovi ulici v Novem mestu s strehe poslovnega objekta zaradi pritiska snega na pločnik in cestišče padali strešniki. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili strešnike, ki so bili slabo pritrjeni. Delavec CGP Novo mesto je zaradi varnosti zaprl cesto mimo objekta.

Davi prometna nesreča

Ob 5.16 sta v Brestanici, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, iz avtomobila izvlekli poškodovano osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice.

Voda v stanovanju

Sinoči ob 20.41 je v večstanovanjski hiši na Trgu zbora odposlancev v Kočevju počila vodovodna svinčena cev v steni in je voda poplavila stanovanje. Gasilci PGD Kočevje so zaprli glavni ventil za vodo. Danes bodo okvaro odpravile ustrezne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 8:50 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA;

- od 9:10 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELŠINJA VAS;

- od 11:00 do 11:50 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. NEMŠKA VAS;

- od 12:10 do 12:40 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKENBERK;

- od 13:10 do 13:40 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA;

- od 14:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER in TP MALINE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP Drečji vrh med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Čužnja vas med 11:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP GMAJNA izvod PROTI SKINDER – VIZLER danes med 10:00 in 11:00 uro.

M. K.