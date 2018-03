Danes vrata odpira 24. Gregorjev sejem

9.3.2018 | 08:10

Sejem bo odprt od danes do nedelje. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Danes vrata odpira že 24. Gregorjev sejem Kmetijske zadruge Krka, in sicer tokrat prvič na večjem prizorišču na ploščadi pred Qlandio, ki je omogočilo tudi rekordno število razstavljavcev

Prvi Gregorjev sejem, precej manjši, kot ga poznamo danes, je KZ Krka pripravila na območju Agroservisa v Žabji vasi, vseh 22 naslednjih pa na svojem posestvu Graben, ki pa ga je lansko jesen prodala Krki, d. d. Novo prizorišče je precej večje od prejšnjega, zato bo večji kot prejšnja leta tudi sejem, na katerem se bo predstavilo več kot 220 razstavljavcev iz Slovenije in Hrvaške, kar je največ doslej.

Sejmišče letos obsega 24.00 m2, od tega bo 3.000 m2 razstavnih prostorov v pokritih površinah. Razstavljavci bodo predstavili novosti iz programov velike in male kmetijske mehanizacije, ogrevalne tehnike, gradbenega in vrtnega programa, avtomobilske industrije, tekstil in druge izdelke široke potrošnje. Največ obiskovalcev, teh so zadnja leta v treh sejemskih dneh našteli okoli 20.000, tudi tokrat pričakujejo v šotoru »Domače. Najboljše!«, v katerem bodo svojo ponudbo predstavili domači pridelovalci, sicer pa bo število obiskovalcev tudi letos v veliki meri krojilo nepredvidljivo vreme.

Geslo letošnjega sejma se glasi Avtohtone sorte in pasme – naš ponos!, z njim pa želi organizator poudariti svojo skrb za ohranjanje pristne podobe regije, avtohtonih živali in rastlin. V duhu gesla bo Kmetijski inštitut Slovenije pripravil tematsko razstavo avtohtonih slovenskih semen, organizirali pa bodo tudi strokovno predavanje na temo vzgoje rastlin z avtohtonimi semeni.

Seveda bo sejem tudi tokrat ponudil pester spremljevalni program, tako za odrasle kot otroke. Ti se bodo lahko zabavali na dveh napihljivih gradovih, za malo starejše pa bo na voljo tudi rodeo z mehanskim bikom.

Parkiranje za obiskovalce sejma bo na voljo na platoju in v kleti Qlandie, v soboto in nedeljo pa tudi pri Kmetijski šoli Grm, od koder bo do prizorišča ves čas vozil brezplačni minibus.

M. Ž, B. B.