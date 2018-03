Šentjernejskega kralja cvička pridelali v vinarstvu Gros Grubar

9.3.2018 | 11:15

Šentjernej - Po vinogradniških društvih te dni že potekajo tradicionalna ocenjevanja vin, ko preverjajo uspešnost dela kletarske prakse in seveda vinskega letnika 2017.Te dni so takšno ocenjevanje pripravili tudi v Društvu vinogradnikov Šentjernej. V gostilni Pri Jerneju sta dve po petčlanski strokovni komisiji, ki sta ju vodila Samo Hudoklin in Gregor Štemberger, izbrali najboljša letošnja vina.

Jurij Krštinc

Dela je bilo veliko, saj je v ocenjevanje po besedah predsednika društva Jurija Krštinca prišlo 168 vzorcev, od tega največ, 78, vzorcev cvička. Ostalo so bile modre frankinje, ki so bile tudi zelo številčno zastopane, in sortna vina.

Najboljši cviček v lanskem letu so pridelali v Vinarstvu Gros Grubar iz Malega Bana, ki je tako postal šentjernejski kralj cvička - ocena 16,23. Gre za mladega vinogradnika in strokovnjaka Jureta Grubarja, njegov cviček pa je postal tudi letošnje protokolarno, županovo vino. Pri cvičkih sledi Jernej Martinčič z oceno 16,20, nato pa z istim rezultatom cvičkov sledita Jurij Krštinc in Jože Košak - 16,17. Kar 23 vzorcev vin je prejelo veliko zlato medaljo, 26 zlato medaljo in deset srebrno.

Zbrani ocenjevalci vin po zaključku dela. Prvi na desni je Jure Grubar, ki je pridelal letošnjega šentjernejskega kralja cvička. (Foto: DVŠ)

Šampion ocenjevanja z najvišjo oceno 19,27 je postala bela zvrst, jagodni izbor, sladko, letnik 2009, ki so jo pridelali v Kartuziji Pleterje - seveda pod budnim nadzorom in z veliko ljubeznijo in znanja Jožeta Simončiča.

Kot pravi Darko Bambič iz DV Šentjernej, velja omeniti Martinčičev modri pinot, tako vzorca letnika 2017, še posebej pa modri pinot letnik 2011 z oceno18,27 - velika zlata medalja. Med belimi vini, bilo jih je več kot deset različnih sort, izpostavlja traminec mladega vinogradnika Roka Dvojmoča, ki je bil ocenjen z 18,20 točk - velika zlata medalja in vino Vinarstva Gros Grubar (Jure Grubar) rumeni muškat z enako oceno 18,20 - velika zlata medalja.

KONEC MAJA TEDEN CVIČKA

Komisiji sta nasploh vina šentjernejskih vinogradnikov ocenila kot kvalitetna in odlična, vinogradniki so se potrudili, saj je bila lanska letina zlasti za cviček glede alkohola težavna, je povedal predsednik DV Šentjernej Krštinc, ki pove, da bodo imeli v prihodnjih mesecih veliko dela. Letošnji Teden cvička bo namreč med 25. in 27. majem potekal v Šentjerneju.

Še prej bo torej potekalo ocenjevanje vin za Teden cvička. Z vzorci vin, ki bodo na društvenih ocenjevanjih dosegli potreben kriterij, bodo vinogradniki lahko torej tudi letos sodelovali na tem največjem slovenskem ocenjevanju vin, ki ga vsako leto na Dolenjskem organizirajo pred prireditvijo Teden cvička. Vzorce za ocenjevanje bodo zbrali v prvih dneh aprila, ocenjevanje pa bo potekalo 11., 12. in 14. aprila v Šentjerneju.

V Društvu vinogradnikov Šentjernej se zahvaljujejo vsem ocenjevalcem vin na društvenem ocenjevanju ter spremljevalni ekipi za vzorno izpeljano ocenjevanje, še posebej Mateju Rešetiču, ki je celotno ocenjevanje tudi pripravil in vodil.

Besedilo in foto: L. Markelj

