Mladi bi v šolskem sistemu marsikaj zamenjali, dodali in spremenili

9.3.2018 | 10:10

Desetčlanska delegacija, ki bo regijo zastopala 9. aprila v veliki dvorani Državnega zbora. (Foto: DPM Mojca)

Novo mesto - Svetniške klopi na novomeškem rotovžu je včeraj zasedlo 35 delegatov, ki so na regijskem otroškem parlamentu zastopali 15.203 učencev 43 osnovnih šol iz 24 občin širše dolenjske regije. Na parlamentu, ki ga je organiziralo društvo Mojca ob podpori Mestne občine Novo mesto, so se razgovorili o šolstvu in šolskih sistemih.

Prav vsi mladi delegati so se pridno oglašali in tehtno obdelali letošnjo temo, za katero so soglašali, da je zelo dobro izbrana in več kot potrebna v osnovnem šolanju. Učenci bi namreč v šolskem sistemu marsikaj zamenjali, dodali, spremenili, so sporočili iz društva Mojca.

Tako je denimo Domnu pomembno uporabno znanje za življenje, Žigo skrbi avtoriteta učiteljev, ki jo spodkopavajo nekateri učenci in njihovi starši, Nika bi nekatere predmete uvedla skozi celo leto. Amika Zoja meni, da bi bilo med šolske predmete uvesti tudi prepoznavanje odvisnosti in samopomoč, Lana bi uvedla tudi osnove ekonomije. Veliko učencev je poudarjalo, da bi namesto opominov in ukorov za neprimerno obnašanje učencev uvedli družbeno koristno delo, pri katerem bi moral učenec pomagati snažilkam in hišniku…, na navedli v sporočilu za javnost.

Desetčlansko delegacijo, ki jih bo 9. aprila zastopala v veliki dvorani Državnega zbora, sestavljajo: Žiga Murn Lindič iz Kočevja, Amika Zoja Jelič, Klara Ostojić, Domen Špringer, Neža Račečič, Nika Fišter in Klara Štukelj iz Novega mesta, Jakob Kavšek iz Črnomlja, Ivo Štukelj iz Ivančne Gorice, Iva Žalec iz Mokronoga in poročevalka Lucija Konda iz Črnomlja.

