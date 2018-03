Pobrskajte po omarah in pomagajte!

9.3.2018 | 14:00

Lani so na dobrodelni marčevski akciji zbrali več kot tri tone oblačil in potrebščin. (Foto: J. M., arhiv DL))

Novo mesto - Lions klub Novo mesto v sodelovanju z novomeškima dobrodelnima Leo klubom in Rotary klubom pripravlja tradicionalno zbiralno akcijo rabljenih oblačil, čevljev, šolskih potrebščin in igrač za družine v stiski. »Pomagajte nam, poglejte po omarah, česa ne potrebujete več ali že dolgo niste oblekli in obuli, pa bo morda to z veseljem storil kdo drug, ki to potrebuje,« so zapisali v vabilu.

Oblačila, čevlje, igrače, šolske potrebščine in drugo lahko prinesite v trgovino Tabakum na Cikavi v Novem mestu jutri med 8. in 12. uro. Podobna zbiralna akcija bo potekala tudi v Metliki, v enotah tamkajšnje kmetijske zadruge, torej v Agrocentru in trgovinah Podzemelj ter Suhor. Zbrane dobrine bodo tudi letos predali družinam prek lokalnih odborov Rdečega križa v Beli krajini.

M. M.