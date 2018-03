Ivanški zdravstveni dom bo dobil nove prostore in Center za krepitev zdravja

9.3.2018 | 13:00

Župan Dušan Strnad, pomočnica direktorja zdravstvenega doma Marta Praznik, direktor ZD Ivančna Gorica Janez Zupančič

Ivančna Gorica - Ivanška občina je ena tistih, v katerih število prebivalcev predvsem na račun priseljevanja hitro narašča, kar pomeni tudi vedno več pacientov. "Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica si v zadnjih letih pospešeno prizadevata za čim boljše pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in za čim širši nabor kvalitetnih zdravstvenih programov," je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavil ivanški župan Dušan Strnad, ki je skupaj z direktorjem tamkajšnjega zdravstvenega doma Janezom Zupančičem in njegovo pomočnico za zdravstveno nego Marto praznik predstavljal načrte, s katerimi bodo zdravstveno oskrbo dvignili še na višji nivo, saj bodo uredili dodatne prostore in razširili programe.

Do konca letošnjega leta naj bi pridobili 450 kvadratnih metrov uporabnih površin nad novo lekarno, zdravstveni dom pa bo že v tem mesecu ponudil velik nabor preventivnih programov. Več kot pol milijona evrov sta ivanška občina zdravstveni dom za projekt "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primernem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" pridobila na razpisu ministrstva za zdravje.

Novinarsko konferenco je vodil Gašper Stopar, predstavnik za odnose z javnostmi na ivanški občini.

Občina je prejela sklep o sofinanciranju v višini dobrih 182 tisoč evrov, ta denar bo namenila za dodatne prostore (seveda to ne bo dovolj za ureditev vseh 450 kvadratnih metrov, zato bo sama primaknila še 310 tisočakov), zdravstveni dom pa bo s 365 tisočaki z razpisa poskrbel za nadgradnjo preventivnih programov, ki so jih doslej ponujali v okviru zdravstveno-vzgojnega. Tako bodo vzpostavili Center za krepitev zdravja, ki bo deloval kot samostojna enota v zdravstvenem domu.

Prostori, ki so jih zgradili v sklopu lekarne, so v tretji gradbeni fazi, do oktobra bodo tam dispanzerji, telovadnica idr.

"Zaposlili bomo dodaten kader, kot ga zahteva projekt, in ga namestili v nove prostore nad obstoječo lekarno. V nove prostore bomo preselili tudi otroški in šolski dispanzer ter dispanzer za ženske," je pojasnil Zupančič in omenil, da so pred kratkim dobili odobreno polovico programa za mladinsko zobozdravstvo, v naslednjem letu pa predvidevajo tudi razširitev prostorov za zobozdravstvo v starem objektu.

Sicer je ivanški zdravstveni dom pridobil tudi program fizioterapije (doslej v tej občini javni zavod sploh ni imel fizioterapije, delovali sta le de zasebnici), kar bo po direktorjevem mnenju bistveno skrajšalo čakalne dobe.

Poleg zdravstvenega doma, ki so ga v zadnjih letih že precej prenovili, je sodobna lekarna, nad njo pa bodo kmalu dodatni prostori.

Praznikova pa je med drugim povedala, da se bodo s preventivnimi programi približali tudi ranljivim skupinam - mlajšim in manj izobraženim ženskam ter ženskam, ki prihajajo iz drugih držav, saj program predvideva tudi vključitev tolmača. Zaposleni bodo izvajali različne dogodke tudi na terenu - v krajevnih skupnostih.

"Zaposleni iz Centra za krepitev zdravja bodo delavnice izvajali tudi v delovnih organizacijah, vzpodbujalo se bo sodelovanje prebivalcev pri obstoječih presejalnih državnih programih, kot so Zora, Dora in Svit. Za izvajanje dodatnih aktivnosti bomo zaposlili: diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevta, dietetika, kineziologa, psihologa in polovico pediatra," je dejala Praznikova.

Župan je na koncu omenil, da bo občina z gradbenimi deli začela takoj po izbiri izvajalca (javni razpis je že v teku). "Računamo, da bodo dela končana do oktobra 2018."

Janja Ambrožič