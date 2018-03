Za vedno se je poslovila glasbenica Katarina Avbar

9.3.2018 | 11:40

Katarina Avbar s svojo beležnico (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - V Ljubljani živeča novomeška kantavtorica Katarina Avbar je v starosti 42 let izgubila bitko s hudo boleznijo. Glasbeni prvenec z naslovom Beležnica je izšel leta 2011, pet let pozneje je sledil drugi album Na drugi strani, na katerem je tematsko in žanrsko nadaljevala pot prve plošče, od te pa se odmaknila z večjo bero glasbil in uporabo električnih kitar.

Prvič se je javnosti predstavila leta 2005 z glasbo za plesno predstavo svoje sestrične Rosane Hribar Ples ali išče se Lili Marlen. Sledili so nastopi na Festivalu slovenskega šansona leta 2007, na 7. in 8. festivalu kantavtorske glasbe Kantfest v letih 2009 in 2010 ter na koncertih in kompilaciji Rokerji pojejo pesnike 6, 7, 8, 9 in 10, med drugim se je v okviru gledališča Glej prek projekta Poslušaj ukvarjala z glasbo za gledališče in film.

M. Ž.