Prihaja pomlad, zadružni Gregorjev sejem je tu!

9.3.2018 | 15:00

Novo mesto - Kot smo že napovedali, je Kmetijska zadruga Krka Novo mesto danes ob 10. uri in z uradno otvoritveno slovesnostjo uro pozneje odprla 24. Gregorjev sejem, prvi od treh večjih kmetijskih sejmov v letošnjem letu, na katerem pričakujejo okrog 20.000 obiskovalcev.

Traktorji so vedno privlačno razstavno blago.

Sejem je tokrat prvič na ploščadi pred Qlandio, tik ob avtocesti, kjer je prostora dovolj za še več razstavljavcev kot prejšnja leta. Več kot 200 jih letos ponuja različno blago, ki je namenjeno profesionalnim kmetovalcev in tudi vrtičkarjem, seveda pa je zanimiv za vse potrošnike, saj se s svojimi izdelki in dejavnostjo predstavlja cela vrsta domačih kmetij in obrtnikov. Na ogled je tudi razstava malih živali.

Na sejmu na svojo stojnico vabi tudi naš in vaš Dolenjski list.

Na sejmu se bo zvrstila vrsta predstavitev, manjkali ne bodo niti kuhanje v živo, predavanja in izmenjava semen ter vsako popoldne zabava z narodnozabavnimi ansambli.

Otvoritve so se med drugimi udeležili tudi nekateri župani, državna sekretarka v kmetijskem ministrstvu mag.Tanja Strniša, predsednik KGZS Cveto Zupančič in predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.

Na otvoritvi

Naj ponovno zapišemo, da obiskovalci sejma lahko parkirajo na platoju in v kleti Qlandie, jutri in v nedeljo pa tudi pri Kmetijski šoli Grm, od koder bo do prizorišča ves čas vozil brezplačni minibus.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

Galerija