Prometna in delovna nesreča

9.3.2018 | 18:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni v brežiškem ReCO danes poročajo, da sta nekaj po 5. uri v Brestanici trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, iz avtomobila izvlekli poškodovano osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice.

Kmalu po 11. uri si je v podjetju Inkos v Krmelju delavec poškodoval nogo. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Nekaj pred 15.30 pa so v kraju Nova Gora gasilci PGD Veliki Trn s strehe starejšega objekta odstranili viseče kovinske snegobrane, ki so ogrožali promet na cesti in mimoidoče.

M. M.