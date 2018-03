Šmarješka mladina rada pleše

10.3.2018 | 10:40

Šmarjeta - Na OŠ Šmarjeta gojijo plesno kulturo, saj mladi radi plešejo - ples jim predstavlja pomembno športno in prostočasno dejavnost in kot pravi ravnateljica Nevenka Lahne, je »ples ena od veščin, ki jo človek danes mora obvladati«.

Špela King in Nevenka Lahne.

Zato OŠ Šmarjeta že šesto leto sodeluje v projektu Plesne zveze Slovenije z naslovom Šolski plesni festival - s širšega dolenjskega konca sta to le še OŠ Brežice in OŠ Metlika. Imajo srečo, da na šoli poučuje športna pedagoginja Špela King, ki je v plesu doma, tako da je ona prevzela vodenje projekta. Več kot vesela je, da ples zanima vse več njihovih šolarjev in letos pleše več kot pol šole - učenci od 1. do 3. razreda se le predstavijo, od 4. do 9. razreda pa tekmujejo.

Pred dnevi se je tako na Šolskem plesnem festivalu, ki se je začel s skupno plesno himno, pomerilo kar 85 učencev po starostnih skupinah. Koreografije treh plesov, enotnih za vse šole v projektu PZS, to so hip hop, pop in latino, mladim niso povzročale pretiranih preglavic, ker radi plešejo, sicer pa so se na tekmovanje tudi pridno pripravljali in vadili plesne korake in koreografije. Plesali so pri interesnih dejavnostih, pri izbirnih predmetih, Zdravem življenjskem slogu itd. Plesno znanje lahko učenci prikažejo tudi v bolj tradicionalnih plesih v paru - v standardnih in latinsko-ameriških.

Strokovna komisija ni imela lahkega dela.

Ples je ocenjevala tričlanska komisija iz vrstnih, profesionalnih plesalcev PZS, ki so bili že evropski in svetovni prvaki. Izbrala je šest najboljših, ki bodo šmarješko šolo zastopali na regijskem tekmovanju. Morda pa tam še izboljšajo lanski uspeh, ko so v kategoriji plesnih parov na državnem prvenstvu osvojilo 4. mesto.

Pa še seznam najboljših učencev, ki gredo na regijsko tekmovanje, kjer tekmujejo iste koreografije - kot posamezniki in ekipno. Mlajši učenci zaključijo tekmovanje na regijskem, starejši učenci pa imajo možnost, da se uvrstijo še na državno tekmovanje, ki bo junija.

Najboljši učenci od 7. – 9. r. (starejši učenci):

1. mesto: Tea Eržen 9.r

2. mesto: Enja Peterlin 9.r

3. mesto: Liza Bančov 8.r

4. mesto: Eva Vinder 9.r

5. mesto: Lana Jerele 8.r

6. mesto: Erna Pepel 8.r

Najboljši učenci od 4. – 6. r. (mlajši učenci):

1. mesto: Zala Strazberger 6.a

2. mesto: Anej Vilić 6.a

3. mesto: Tilen Peterlin 6.a

4. mesto: Ana Novak 6.a

5. mesto: Eva Šketelj 6.b

6. mesto: Nika Duh 4.b

Besedilo in foto: L. Markelj

