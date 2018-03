Gneča na Gregorjevem sejmu

10.3.2018 | 15:25

Novo mesto - Na tradicionalnem kmetijskem sejmu, ki letos prvič poteka na ploščadi pri novomeški Qlandiji, je današnji obisk očitno že dopoldne potrdil organizatorjeva pričakovanja, saj se je med stojnicami gnetla množica ljudi iz širše regije. Pred blagajno se je nabrala celo nekajmetrska kolona.

Nekje od 11. ure naprej se je proti nakupovalnemu središču po polžje premikala strnjena kolona vozil vse od krožišča na Andrijaničevi cesti in celo še s te ceste. Obiskovalci so povsem napolnili parkirišča pri Qlandiji, tako da so jih redarji usmerjali proti parkiriščem pri kmetijski šoli na Sevnem, od koder je do prizorišča vozil minibus.

Za vse, ki še nameravate danes ali jutri obiskati sejem, velja ponoviti priporočilo organizatorja KZ Krka, da je v ločenskem križišču bolje izbrati cesto skozi Mačkovec in se potem v krožišču odločiti za smer proti Qlandiji ali kmetijski šoli.

B. D. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj Oceni Podgurc iz mejsta Kje je pa nš Gregi????? Aja tu je podgurski sejm ni malumeščanski zatu ga nej tuk zravn kej bo fensi malumeščan s podugrci dejlu dj, dj nej tu njegou nivo...podgurc more dejlat 3h nazaj Oceni holandija dejte se mal zresnet, kdo pa je šel še na tak kmečki sejem - šuder od šudra pa še potleh šuder - v Sparu in trgovinah v Holandiji je popust. pa sobota je - ludi narod Preglej samo prijavljene komentatorje