Gorelo v Krškem in okolici Mirne peči

10.3.2018 | 15:30

Ob 14.34 je na Lapajnetovi ulici v Krškem zagorelo v stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, iz objekta iznesli pisalno mizo, ohladili tla, prezračili prostore in opravili ogled s termovizijsko kamero.

Ob 10.18 je v Hmeljčiču, občina Mirna Peč, gorel dimnik in del ostrešja na vikendu velikosti 5x7 metrov. Gasilci PGD Hmeljčič, Mirna Peč, Jablan in Globodol so ogenj, ki je uničil približno štiri kvadratne metre ostrešja, pogasili. Na intervencijo so odpeljali tudi gasilci GRC Novo mesto, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Ob 13.29 so na Borštnikovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice iz kletnih prostorov v stanovanjskem objektu prečrpali okoli 1000 litrov vode zaradi okvare na vodovodnem omrežju.

Že včeraj je je okoli 18. ure na dolenjski avtocesti Ljubljana–Obrežje med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Obrežju, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal čez varovalno ograjo po brežini navzdol in se prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali vozilo proti premiku, ga dvignili z avtodvigalom na stransko cesto in odklopili akumulator.