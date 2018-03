Turisti bodo lažje našli spominsko obeležje

10.3.2018 | 16:00

Usmerjevalni tabli so odkrili predsednik suhokranjskega turističnega društva Vlado Kostevc, pobudnik postavitve obeležja Slavko Mirtič, predstavnica vasi Gradenc Bojana Vidmar in žužemberški župan Franc Škufca.

Janez Žerovc je dejal, da je bil Edward F. Logan izjemen pilot.

Današnje prireditve so se udeležili številni vaščani.

Gradenc - Občina Žužemberk je lani skupaj s Turističnim društvom Suha krajina in vaščani Gradenca pripravila slovesnost, na kateri so odkrili obeležje v spomin na nesrečo ameriškega bombnika B-17, ki je pred več kot sedemdesetimi leti strmoglavil blizu vasi Gradenc. Spominska plošča, na kateri so napisana imena ameriških letalcev, je postala pomembna turistična točka v žužemberški občini in da bi jo lažje našli, so danes dopoldan, leto dni po odmevni prireditvi, v Gradencu odkrili še usmerjevalni tabli, da bodo turisti lažje našli spominsko obeležje.

»Minuli dogodki so nam pokazali, da je bila postavitev obeležja prava odločitev. Številni obiski ljudi, turistov iz Slovenije in tujine, so celo leto prihajali v vas, se ustavljali in spraševali, kje stoji obeležje padlega ameriškega letala. Po navadi so imeli tudi številna vprašanja, zato smo jim z veseljem povedali zgodbo s srečnim koncem. Bili so navdušeni,« je v imenu vaščanov Gradenca povedal Bojana Vidmar. Med drugim so jih obiskali tudi sorodniki še živečega pilota Edwarda F. Logana, ki je lani preko svetovnega spleta spremljal slovesnost in bil zelo ganjen ob podoživljanju dogodkov.

Žužemberški župan Franc Škufca je dodal, da je bila lanskoletna slovesnost zelo odmevna in se zahvalil vsem, ki so pri tem pomagali. Dogodek je ene izmed svetlih točk druge svetovne vojne, zato so se pred letom odločili, da ga obeležijo. Po drugi strani je tudi na zanimiv način povezal košček Suhe krajine z Združenimi državami Amerike.

Spomnimo, 9. marca 1945 je blizu Gradenca padlo ameriško letalo iz 817. bombniške eskadrilije, 483. bombniške skupine v okviru 5. letalskega polka. Ta je med drugo svetovno vojno sodelovalo v zračnih napadih na strateške pomembne transportne sisteme nad Gradcem v Avstriji. A na svoji 34. misiji je bila t. i. leteča trdnjava ameriškega vojnega letalstva tako poškodovana, da je bilo vseh deset članov posadke prisiljenih skočiti ven, med zadnjimi je nad Suho krajino skočil danes še živeči pilot Edward F. Logan, ki je kasneje o tem napisal tudi knjigo, ki je bila prevedena tudi v slovenščino z naslovom Skočite, prekleto skočite!

O njem je nekaj besed spregovoril Janez Žerovc, ki je prevedel knjigo. Dejal je, da je bil Logan takrat mladenič, star komaj 22 let, ko se je javil v vojsko. Bil je super pilot z veliko avtoriteto. Danes je star 95 let, vendar mu počasi pešajo moči.

Današnjo prireditev so z nastopom popestrili tudi učenci žužemberške osnovne šole.

Besedilo in fotografije: R. N.

