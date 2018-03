Krški športniki pri županu

10.3.2018 | 16:00

Foto: Občina Krško

Krško - V Kulturnem domu Krško je bil sinoči tradicionalni županov sprejem športnikov, ki so v v minulem letu dosegli vidnejše rezultate. Z zbranimi je svoje izkušnje delil nekdanji paraolimpijec, dobitnik prve paraolimpijske medalje za Jugoslavijo, Bloudkov nagrajenec in dolgoletni predsednik Društva invalidov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren.

Kot je poudaril župan občine Krško Miran Stanko, je v občini več kot 80 športnih društev, organizacij, klubov in drugih, ki na številnih področjih športa delajo tako z najmlajšimi, mladinci, do tistih, ki skrbijo, da je za šport in rekreacijo poskrbljeno tudi za starejše generacije ter za osebe s posebnimi potrebami. Z vsakoletnimi razpisi občina Krško podpira delo vseh, tako na programskem delu kot z vlaganji v infrastrukturo, v letošnjem letu bo tako za investicije kot za programe športa namenjenih nekaj manj kot milijon evrov.

Okoren je s športniki delil svojo težko življenjsko izkušnjo, ki sega v leto 1968, a ga ni ustavila. Aktivno se je vključil v dejavnosti Zveze paraplegikov Slovenije in v Zvezo za šport invalidov Slovenije, kjer je barve takratne Jugoslavije v košarki in atletiki zastopal na treh paraolimpijskih igrah, številnih svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih tekmovanjih. Doma in v tujini je osvojil več kot dvesto medalj. Leta 1972 je v Nemčiji osvojil bron v svoji paradni disciplini, metu diska, in postal dobitnik prve paraolimpijske medalje za Jugoslavijo. Športnicam in športnikom je sporočil, da naj nikoli ne obupajo. »Življenje gre naprej. Vedno se izgovarjamo na državo, a država smo mi vsi.« Kot je še poudaril, je šport invalidov lahko vzor, ogledalo predvsem mladim, ne samo invalidom.

Predlog o izboru povabljenih športnikov je na podlagi kriterijev pripravila Strokovna komisija za šport občine Krško, ki jo vodi Boštjan Pirc, v sodelovanju s Športno zvezo Krško na osnovi predlogov, ki so jih podali športni klubi in društva v občini Krško.

Na podlagi kriterijev so kot športniki, ki zadovoljujejo kriterije za kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, priznanje prejeli Denis Šketako (Športno društvo Posavje) v svetovnem razredu, v mednarodnem razredu pa Damjan Pavlin (Strelsko društvo Leskovec pri Krškem), Nejc Pozvek (Posavski alpinistični klub), Luka Vodlan (Plesni klub Lukec) in Jaroslav Kovačič (Športno društvo Posavje); v perspektivnem razredu pa Janez Peršolja (Klub tajskega boksa Krško), ter Nik Rantah, Peter Šiško in Timotej Grmšek (Rokometni klub Krško); v državnem razredu Matic Močnik (Športno društvo Posavje), Hanah Pevec (Športno društvo Posavje), Nina Mandl (Multisport klub), Igor Zoran Dular (Klub tajskega boksa Krško), Denis Štojs (AMD Krško), Nika Bizjak, Tjaš Žvar, Žana Maruša, Karmen Zorič, Andraž Dostal, Lara Jambriško, Jerneja Šribar, Matic Močnik, Anže Kozole in Alen Jular vsi iz Plavalnega kluba Celulozar Krško, Boštjan Rojc (Ribiška družina Brestanica – Krško in član tekmovalne ekipe za lov rib s plovcem v državni A ligi), Dejan Petakovič (Ribiška družina Brestanica – Krško) in Matic Sotler (Teniški klub Krško).

Med športniki mladinskega razreda so priznanje prejeli Nik Arnšek (klub tajskega boksa Krško), Tomaž Zakrajšek (član slovenske nogometne reprezentance do 17 let), Jan Gorenc, Gašper Koritnik, Andraž Lipec, Aljaž Motoh, Ana Urbanč, Peter Urbanč, Aleksander Bajc in Matej Požun (Šahovski klub Krško), mladinska in kadetska ekipa RK Krško.

Med športnike, ki zadovoljujejo kriterije Komisije za šport Občine Krško na področju športa invalidov, so za leto 2017 priznanja prejeli člani ŠD Plavalček Amadeja Vlahov, Maj Režman, Miha Pavlič, Andrej Bibič, Rok Slapšak, Ivan Lesnika in Mirko Sintič.

Med športnike, ki zadovoljujejo kriterije Komisije za šport Občine Krško, so priznanje prejeli Luka in Sebastijan Vodlan (Plesni klub Lukec), Mark Gerjevič, Alja Kolman, Dea Micić, Katja Pirc, Jasna Preskar in Luka Vodlan (hip hop plesalci PK Lukec), ekipa Teniškega kluba Krško ter Amar Džaferovič in Simon Hribar (Judo klub Krško).

Med športniki, ki zadovoljujejo kriterije za kategorizacijo OKS, a nimajo možnosti udejstvovanja v občini Krško, so priznanje prejeli Tinkara Zalokar in Uroš Jordan (oba AK Krka Novo mesto) in Laura Škvorc (ŽNK Olimpija Ljubljana).

Športnika, ki zadovoljujeta posebne kriterije Komisije za šport Občine Krško, sta radioamaterja Tomislav Haring in Samo Gajšak. Posebej so bili izpostavljeni tudi domači športniki, ki so uspešni v drugih slovenskih in tujih klubih, in sicer Tim Rozman, Urh Kastelic, Nejc Cehte, Robert Berič, Luka Kerin in Gregor Glas.

Sprejem so s kulturnim programom popestrili članice in člani gledališče skupine KD Leskovec pri Krškem, članice in člani folklorne skupine Društva Sožitje Krško ter Mažoretni klub Baton Krško, prireditev pa je povezoval Aleš Tuhtar.

