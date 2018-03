Rudar ni dovolil presenečenja

10.3.2018 | 17:00

Krško - Po dveh izpuščenih krogih, čemur jim je botrovalo zimsko vreme, so nogometaši Krškega le začeli spomladanski del državnega prvenstva. Na na gostovanju pri velenjskemu Rudarju so izgubili z 0:3 (0:0). Krčani ostajajo pri petih zmaga, Velenjčani jih imajo deset.

Ekipi sta prvi polčas končali brez zadetkov. Krčani so imeli vsega en strel, na drugi strani so bili v tem pogledu precej bolj dejavni Velenjčani, v uvodnih 20 minutah predvsem Edin Šehić, ki je kar nekajkrat poskušal, a brez uspeha, tako kot tudi Dominik Radić v 26. minuti, ko se je izkazal Marko Zalokar po strelu od daleč, in Milan Tučić, ki je v 32. minuti žogo z glavo poslal čez gol.

Že v 47. minuti pa so gostitelji povedli, potem ko je Robert Pušaver podal z desne strani pred vrata gostov, tam pa je z glavo zadel Damjan Trifković. Za Pušaverja je bila to peta podaja v sezoni, za Trifkovića pa drugi gol. Slednji je v 50. minuti izvedel še prosti strel z dobrih 20 metrov, a zadel le zunanji del mreže.

V 53. minuti so prvič zagrozili tudi Krčani, a ne Nikoli Mandiću ne Luki Volariču ni uspelo spraviti žoge mimo Marka Pridigarja. Volarič je prišel do strela s približno 15 metrov tudi v 64. minuti, a je meril previsoko. Štiri minute pozneje je iz bližine cilj zgrešil še Mandić.

V 72. minuti je Šehić zapravil priložnost Rudarja, ko je preveč okleval s strelom v kazenskem prostoru, tako da ga je Klemen Šturm pravočasno blokiral. Šest minut pozneje pa so domači podvojili prednost, po podaji Trifkovića s kota se je žoga z nekaj sreče znašla pri Josipu Tomaševiću, velenjski branilec pa je iz bližine dosegel svoj prvenec v velenjskem dresu.

Končni izid je v tretji minuti sodniškega dodatka postavil Leon Črnčič. Najprej je po protinapadu streljal Tučić, a je Zalokar odbil žogo, ta pa se je znašla pri Črnčiču, ki jo je poslal v praktično prazno mrežo z roba kazenskega prostora. Za Črnčiča je bil to tretji zadetek v sezoni.

Krčani bodo v 23. krogu v torek gostili Ankaran Hrvatine.

* Stadion Ob jezeru, sodniki: Skomina (Koper), Praprotnik (Ljubljana) in Vukan (Apače).

* Strelci: 1:0 Trifković (47.), 2:0 Tomašević (78.), 3:0 Črnčič (90.).

* Rudar: Pridigar, Kašnik, Pušaver, Tomašević, Trifković (od 82. Bolha), Pišek, Bijol, Radić (od 63. Črnčič), Šehić, Tučić, Parfitt-Williams (od 75. Novak).

* Krško: Zalokar, Šturm, Kulinits, Krajcer, Gorenc, Volarič (od 76. Škrbić), Kovačić (od 60. Ogrinec), Da Silva, Balić, Mujan (od 81. Vidović), Mandić.

* Rumeni kartoni: Kašnik, Šehić; Da Silva.

* Rdeči karton: /.