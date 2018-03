Gradnja pločnika že nekaj mesecev stoji

10.3.2018 | 20:20

Gradnja pločnika in vodovoda med Seli in Podturnom se je ustavila zaradi nerešenih lastniških razmerij. (Foto: B. B.)

Dolenjske Toplice - Gradnja pločnika med Seli in Podturnom, ki ga je topliška občina začela graditi septembra lani, že nekaj mesecev stoji. Vzrok ni vreme, ampak nerešena lastniška razmerja.

Občina se je pridobivanja zemljišč za pločnik lotila s ciljem, da bi lastniki zemljišč, ki imajo veliko zemlje in tangirajo na traso pločnika, do 50 m2 stavbnega ali do 150 m2 kmetijskega zemljišča odstopili brezplačno, drugo pa bi odkupili po ceni, ki jo določi sodno zapriseženi cenilec. A občini je v tej nameri uspelo le delno. Kot nam je povedal direktor topliške občinske uprave Rado Javornik, se jim s štirimi lastniki parcel o prenosu oz. odkupu zemljišč še ni uspelo dogovoriti.

Hkrati z gradnjo pločnika so se ustavila tudi dela na trasi suhokranjskega vodovoda, ki poteka v istem koridorju kot pločnik. »Dela so se ustavila v celoti, saj je za izrabo možnosti, da občina zgradi pločnik ob sočasni gradnji vodovoda, treba pridobiti zemljišča za pločnik,« pojasnjuje Javornik.

Direktor sicer zagotavlja, da je pridobivanje zemljišč za pločnik v zaključni fazi. »Občina rešuje vsak primer posebej. Zahteve lastnikov so različne, menimo pa, da bo dogovor možen v roku, ki nam omogoča gradnjo vodovoda v roku,« pravi Javornik.

Rok za dokončanje suhokranjskega vodovoda se bo sicer iztekel avgusta letos. Kot poudarja Javornik, pa ta projekt ne bo ogrožen niti v primeru, če se občini z lastniki manjkajočih zemljišč za pločnik ne bo uspelo dogovoriti. Občina ima namreč po njegovih besedah za gradnjo vodovoda pridobljene vse potrebne služnosti, tako da bi v skrajnem primeru zgradili le vodovod, pločnika pa ne.

Pločnik med Seli in Podturnom in pripadajočo infrastrukturo (inštalacijo javne razsvetljave, del meteorne kanalizacije in kanalizacijske cevi za bodočo poselitev Novih Sel) občina sicer gradi v partnerstvu z direkcijo za ceste, ki bo za pol metra razširila in preplastila še cesto med Seli in Podturnom, ob kateri bo občina postavila tudi obojestransko avtobusno postajališče. Celotna naložba v pločnik, infrastrukturo in cesto je ocenjena na okoli 780.00 evrov, od česar bo večino prispevala direkcija. Delež občine bi v primeru izvedbe projekta znašal okoli 80 tisočakov, država pa bi ob tem uredila še most in prepust v Podturnu.

Članek je bil objavljen 8. marca v Dolenjskem listu.

Boris Blaić