Gregorjev sejem na Veseli Gori

11.3.2018

Sejem na Veseli Gori se ponaša z več kot 200-leto tradicijo.

Petra Štupar z očetom

Večina obiskovalcev je hitela po spomladanskih nakupih.

Vesela Gora - V zavetju romarske cerkve in Barbove domačije na Veseli Gori se je včeraj na veliko barantalo in trgovalo. Zaživel je Gregorjev sejem, ki se ponaša z več kot 200-letno tradicijo. Nekateri obiskovalci so hiteli po spomladanskih nakupih, spet drugi so želeli le začutiti sejemski utrip.

Predstavilo se je več kot 50 razstavljavcev, med njimi trsničarji, krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen, mesnin pa tudi obrtniki in podjetniki. »Zelo je pomembno, da smo prisotni na tovrstnih sejmih. Zdi se mi, da tako dosežemo še večjo prepoznavnost naše turistične kmetije. Ljudje nas spoznajo, navežejo stike z nami in ker smo že več let na sejmu, nas obiskujejo stalne stranke,« je povedala Petra Štupar. Z letošnjo prodajo suhomesnatih dobrot na sejmu je bila kar zadovoljna, ljudje pa so po njenih besedah najbolj povpraševali po klobasah, šunki in želodčku.

V sklopu sejemskega dogajanja so tudi tokrat v tukajšnji cerkvi Sv. Frančiška Ksaverija gostili sv. mašo, ki izvira iz tradicije omenjenega sejma, saj so bila prav romanja povod, da se je skozi zgodovino na Veseli Gori razvilo sejemsko dogajanje. Ob tem so prireditelji poskrbeli za predstavitve domačih društev, za najmlajše so imeli Gregorjevo otroško delavnico, pripravili pa so tudi tradicionalen prikaz obrezovanja oz. nege sadnega drevja.

Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se tu poleg običajne sejmarske krame dobi izdelke ljudske obrti – orodje, opremo, lončene izdelke in izdelke suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija