Prek Heliosa na vrh lestvice

11.3.2018 | 08:30

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči dobili tudi drugo tekmo v tako imenovani ligi za prvaka v drugem delu državnega prvenstva v ligi Nova KBM in se tako povzpeli na začasno prvo mesto na lestvici, od koder jih sicer po sredini tekmi v Šentjurju izrine ali Šentjur ali Petrol Olimpija, ki sta ob Krki edini še neporaženi moštvi, a imata tekmo manj.

Novomeški košarkarji so tekmo proti Heliosu, kot je zadnji čas že običaj, začeli slabo in tekmecem pustili, da so igro vzeli v svoje roke, po sedmih minutah igre povedli že z 21:10 in po prvi četrtini zaostajali za osem točk. Že v drugi četrtini so Novomeščani zaigrali nekoliko bolje in se s košem Jošila v 15. minuti gostom približali na dve točki zaostanka, trti minute pred polčasom pa je Maj Kovačevič s trojko Krko popeljal celo v vodstvo, a do pravega preobrata tedaj še ni prišlo. Tekma je bila izenačena vse do končnice, ko je Domen Bratož slabe tri minute pred koncem tekme s trojko izenačil na 76:76, Krka pa si je končno zmago zagotovila z delnim izidom 18:5. V moštvu Krke je tokrat kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk, najbolj učinkovita igralca v Krkinem dresu pa sta Paolo Marinelli in Saša Zagorac.

Krka : Helios Suns 89:81 (16:24, 41:46, 62:61)

Krka: Šiška 3, Marinelli 12 (2:2), Bratož 12 (4:4), Cinac 2, Dimec 15 (1:2), Đapa 3, Jošilo 18 (3:7), Zagorac 11 (5:5), Kovačevič 13.

Helios Suns: Brodnik 17, Pelko 17 (3:4), Močnik 4 (2:2), Klavžar 2, Mahkovic 22 (5:5), Besedič 12 (2:3), Šaškov 7 (1:2).

Prosti meti: Krka 15:20, Helios Suns 13:18.

Met za tri točke: Krka 12:29 (Kovačevič 3, Jošilo 3, Bratož 2, Marinelli 2, Šiška, Đapa), Helios Suns 12:31 (Pelko 4, Brodnik 3, Besedič 2, Šaškov 2, Mahkovic).

Osebne napake: Krka 25, Helios Suns 26.

Pet osebnih: Besedič (37.).

Lestvica: 1. Krka 4, 2. Rogaška 3, 3. Ilirija 3, 4. Petrol Olimpija 2, 5. Šentjur 2, 6. Helios Suns 2, 7. Sixt Primorska 1, 8. Šenčur 1.

I. V.