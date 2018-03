Zbil občanko; grozijo zemeljski plazovi

11.3.2018 | 09:30

Brežice - Včeraj ob 18.45 je na Cesti svobode v Brežicah, voznik osebnega vozila zbil občanko. Reševalci NMP Krško so poškodovano na kraju oskrbeli.

Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije bo v naslednjih dneh zaradi hitrejšega taljenja snega, predhodne namočenosti in napovedanih padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v vzhodni Sloveniji.

Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije s snežno odejo. Zaradi temperaturnih sprememb se v teh dneh lahko pojavijo tudi kamninski podori in padajoče kamenje.

Predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi in podori, naj bodo prebivalci pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih.

Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču. Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije.

Po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi Agencije RS za okolje so v soboto čez dan možna manjša razlivanja rek in potokov v vzhodni Sloveniji, predvsem ob Dravinji in Sotli. V noči na nedeljo se bo v manjšem obsegu pričela razlivati reka Krka.

Razlivne površine ob Krki se bodo počasi večale še v nedeljo in ponedeljek, v noči na ponedeljek bodo manjša razlivanja možna tudi ob reki Kolpi.