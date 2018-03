Za začetek Ribnica Krko

11.3.2018 | 11:00

Foto: Danilo Kesić

Ribnica - V prvem krogu rokometne lige za 1. do 6. mesto sta se v deželi suhe robe pomerila Riko Ribnica in novomeška Krka, po pričakovanju pa so zmago slavili domačini, ki so se tako povzpeli na prvo mesto prvenstvene lestvice, kjer se jim bodo, ko bodo odigrali svoji tekmi, najbrž pridružili tudi Celjani in Velenjčani, ki so se ostalim prvoligašem priključili šele v drugem delu.

Tekma v Ribnici je bila izenačena le v prvi polovici prvega polčasa. Potem ko so domačini v deseti minuti z drugim zadetkom Horvata že v drugo povedli za dva zadetka, je Papež v trinajsti minuti izenačil na 4:4, to pa je bilo tudi zadnje izenačenje na srečanju, saj je v dvajseti minuti Ribnica vodila že za pet, v 26. minuti pa je Pahulje zvišal na 14:7. V drugem polčasu so Novomeščani sicer poskušali vse, da bi izid obrnili sebi v prid, se v 44. minuti z zadetkoma Okleščna in Jakšeta približali na tri zadetke zaostanka, več pa ni šlo.

V drugem krogu bodo Ribničani v soboto gostovali v Škofji Loki, Novomeščani pa bodo teden pozneje igrali doma z Gorenjem.

Riko Ribnica : Krka 30:23 (15:8)

Riko Ribnica: Horvat 4, Fink 3, Vujačić 5, Knavs 2, Skušek 2, Koprivc, Pahulje 5, Nosan 3 (2), Klarič, Kovačič 3, Kljun 2, Nosan, Batinič 1 (1), Perovšek, Setnikar, Košmrlj.

Krka: L. Rašo 3, Bevec, Didovič, Okleščen 7, Pršina 2, Tomić, Irman, Jakše 5 (1), Udovč, D. Rašo, Papež 6 (2), Brajer, Kukman, Matko, Ban, Klobčar.

Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (3), Krka 5 (3).

Izključitve: Riko Ribnica 8, Krka 4 minute.

IZJAVI PO TEKMI

Blaž Fink, Ribnica: » Na to tekmo smo se skozi cel teden zelo intenzivno pripravljali, saj vemo, kakšna ekipa je Krka. V Novem mestu smo se namreč v rednem delu že opekli, zato smo tekmo vzeli maksimalno resno. Morda je na koncu današnjega srečanja do izraza prišla naša daljša klop in koncentracija«.

Jan Irman, Krka: » Danes nismo prikazali tako borbene igre, ki nas je krasila na zadnjih dveh tekmah. Zopet smo naredili premalo prekrškov in preveč tehničnih napak in to je v bistvu vodilo do novega poraza. V prihodnje se moramo sestaviti in odigrati trdno obrambo in zmanjšati število izgubljenih žog«.

I. V.

