Slovenci v Vesninih očeh nismo tako dobri

11.3.2018 | 11:35

Kuratorka Anja Zver z Vesno Bukovec ob odprtju razstave v galeriji Simulaker. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Je čas, ko umetnik ne more in ne sme gledati stran, ko mora izraziti, kar čuti, svojo jezo, razočaranje, ko mora pozvati k nujnosti spremembe. Akademska slikarka Vesna Bukovec, ki je v petek odprla razstavo Briga me za konec sveta v novomeški galeriji Simulaker, ne zna gledati stran. Njene tokratne risbe, grafike in video obravnavajo aktualno stanje slovenske družbe, tako politike, torej vlade in parlamenta, kot tudi ljudstva.

Pahor v zatakmašni obleki na veslaški deski, škof, ki blagoslavlja traktor, erotična maserka, ki gnete hrbet stranki, pretepena ženska in moški s steklenico v roki, moški s telefonom snema, kako druga dva brcata osebo na tleh, tabla z napisom Dobrodošli v Evropski uniji na rezilni žici, slovenski protestniki s transparentom z napisom Ponosni, da sovražimo. Vsebina Vesninih podob je neposredna, prav nič ni skrito v simbolih, vse je očitno. Čeprav so begunci in naš odnos do njih ves čas prisotni, pa njeno opozorilo ni osredotočeno zgolj na ta sicer najbolj izstopajoč segment nečloveškega v sodobnem "razvitem" svetu.

"V izbranih delih, razstavljenih v Galeriji Simulaker, avtorica razpira kritičen pogled na militanten odnos političnih sistemov do migrantov, tragični odnos posameznika do sočloveka, potrebnega pomoči, na populizem, t.i. »fake-news« in sovražen govor. Nekatere grafike in risbe na razstavi so jasen odziv na aktualno dogajanje v Zahodnem svetu, vezanim na begunsko krizo in politične ter družbene proteste nanjo v zadnjih dveh letih (V iskanju svobode (Ecce homo), Eksploanacija, Ne v mojem imenu idr.) in na nedavne volitve ameriškega predsednika (Demokracija danes). Že z naslovom I am not bothered with the end of the world (Briga me za konec sveta) pa razstava nagovarja nas posameznike, ki kreiramo sodobno družbo, in skozi izbor preteklih in novih umetniških del Vesne Bukovec odpira vprašanja o vizijah sodobne družbe: vprašanja o (ne)človečnosti, harmoničnem delovanju, empatiji, sprejemanju sočloveka, skrbnosti, vprašanja o lastni politični vlogi, sovraštvu, revščini, obupu, neskladjih," je o njeni razstavi v Simulakru povedala kuratorka Anja Zver.

V Simulakru se Bukovčeva predstavlja tudi z grafikami, ki jih je pripravila za ilustracijo tragičnih zgodb beguncev izpod peresa italijanske pisateljice Widad Tamimi, ki so kot podlistek izhajale v Delu in so zbrane tudi v knjigi Zgodbe o beguncih, ki je izšla pri založbi Sanje.

I. Vidmar

Galerija