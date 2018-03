Se že lažje diha

11.3.2018 | 16:00

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Vse skupaj je zgledalo že zelo žalostno in brezizhodno, zdaj pa ob pogledu na prvenstveno lestvico zelene skupine prve slovenske odbojkarske lige med novomeškimi odbojkarji lahko upravičeno zaveje optimizem.

Odbojkarji Krke, ki so bili še pred vsega enim mesecem štiri kroge pred koncem prvega dela ligaškega tekmovanja brez ene same zmage z vsega dvema točkama krepko na dnu prvenstvene lestvice, so se s petkovo zmago nad kranjskim Triglavom ob sinočnjem porazu Novogoričanov doma s Črnučami povzpeli na predzadnje mesto, ki zagotavlja dodatno kvalifikacijsko tekmo z drugouvrščenim moštvom druge lige in s tem daje veliko upanja, da bomo v Novem mestu še naprej lahko gledali prvoligaško odbojko.

Kranjčane so Novomeščani premagali že tri kroge pred koncem prvega dela prvenstva, kar je bila njihova prva zmaga v sezoni, zato je bil optimizem, okrepljen z zmago nad Novogoričani v prvem krogu nadaljevanja prvenstva, pred tokratnim srečanjem upravičen. Že v prvem nizu so bili tokrat novomeški odbojkarji boljši od gostov in ob drugem tehničnem odmoru so vodili s štirimi točkami prednosti. Gostje so se jim v končnici približali na 22:23, a sta Erpič in Kosmina poskrbela, da se je niz končal v prid domačinov.

Potem ko so v drugem nizu Novomeščani povsem nadigrali Kranjčane, ki so osvojili le štirinajst točk, se jim je v tretjem ustavilo, sicer zelo izenačen niz pa so z boljšo igro v končnici dobili gostje. A to ni bilo dovolj za preobrat, saj so se novomeški odbojkarji tokrat uspeli znova zbrati in osvojiti nove tri točke, s katerimi so se po točkah izenačili z Novogoričani, od katerih pa imajo za las boljši količnik med dobljenimi in izgubljenimi nizi, kar jih uvršča na tretje mesto zelene skupine.

V soboto novomeške odbojkarje čaka gostovanje v ljubljanski dvorani Tivoli pri Črnučah.

Krka : Triglav Kranj 3:1 (25:23, 25:14, 20:25, 25:20)

Krka: Ožbalt (L), Erpič G. 12, Vrhovšek 14, Kosmina 13, Borin (L), Erpič U., Kafol, Pucelj 1, Bregar 12, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 14.

Triglav Kranj: Toman (L), Lužovec 6, Bošnjak 7, Tučen 5, Bregant 4, Kos 1, Beravs 2, Mali 20, Jenko 8, Maček 2, Kök 2.

I. V.