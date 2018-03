Vino, salame, dan žena in materinski dan

11.3.2018 | 17:30

Radovica - V Radovici so združili 20. ocenjevanje vin, ocenjevanje domačih salam, praznovanje dneva žena in materinskega dne ter pripravili prireditev, ki je privabila toliko obiskovalcev, da so do zadnjega kotička napolnili dvorano v vaškem gasilskem domu. Prisotne so pozdravili predsednica krajevne skupnosti Radovica Martina Legan Janžekovič, kraljica metliške črnine Katarina Plut, metliški župan Darko Zevnik in predsednik Društva vinogradnikov Metlika Janez Stopar.

Vinogradniki so prinesli v oceno 75 vzorcev vin, ki jih je, kot že vsa leta doslej, ocenila komisija pod vodstvom dr. Mojmirja Wondre. Absolutni prvak ocenjevanja je postal rumeni muškat pozna trgatev Janeza Janžekoviča. Prvaka belokranjskih belih vin je donegovala družina Težak, kraljico metliške črnine pa Mirko Režek. Vsi so doma iz Radovice. Med desetimi salamami je dobila najvišjo oceno salama Antona Gršiča iz Bojanje vasi, sledili pa sta ji salami Robija Knezetiča in Slava Bajuka iz Radovice.

V kulturnem programu, ki sta ga povezovala Lara Legan in Simon Bajuk, so nastopili predvsem otroci, ki so peli, recitirali in zaigrali igro z naslovom Žarek upanja, ki so jo sami napisali. Renata Bajuk in Jože Matekovič pa sta napisala skeč, v katerem so zaigrali Jože Matekovič, Ana Lalič Mokrovič in Martina Legan Janžekovič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

