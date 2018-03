Spet praznik salamarskih mojstrov

11.3.2018 | 20:00

Predsednik Društva salamarjev Sevnica Peter Camloh (tretji z desne) pravi, da želi društvo spodbuditi rejo prašičev. (Foto: M. L.)

Stojan Tomažič (tretji z leve) je zmagal v kategoriji rejcev. (Foto: M. L.)

Borisa Urankarja (desno) je zaradi njegove natančne ocene napovedovalec večera Slavko podboj razglasil za zmagovalca tekmovanja v ugibanju teže salame. (Foto: M. L.)

Sevnica - Društvo salamarjev Sevnica je organiziralo včeraj v gostilni Vrtovšek v Sevnici tradicionalno 57. sevniško salamijado.

Tradicionalne sevniške prireditve se bodo udeležili tudi salamarji iz mest Békéscsaba in Pécs na Madžarskem, Nové Zámky na Slovaškem, Turija in Šid v Srbiji, Samobor, Sisak, Sveti Petar u Šumi na Hrvaškem in podjunski salamarji iz Globasnice v Avstriji.

V oceno je Društvo salamarjev Sevnica po besedah njegovega predsednika Petra Camloha prejelo skupno 146 vzorcev, od tega jih je bilo 19 v kategoriji rejci iz občine Sevnica in 21 v skupini prijateljska salamarska društva iz tujih držav.

Zmagovalec 57. sevniške salamijade je Anton Es, 2. mesto je zasedel Janez Lenart, tretje Ljubitelji izdelave sevniške salame itd.

V točkovanju salam rejcev je dosegel 1. mesto Stojan Tomažič, v skupini prijateljskih društev so zmagali Avstrijci, ki so osvojili prva tri mesta.

V tekmovanju, v katerem so ugibali težo salame, je zmagal Boris Urankar, ki je težo salame zgrešil za vsega 5 gramov.

Prireditev je povezoval Slavko Podboj.

Včeraj opoldne je v okviru salamijade sprejem v Vinski kleti Mastnak v Orešju pri Sevnici.

M. L.

