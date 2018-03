Krka bo poplavljala, morda tudi Kolpa

11.3.2018 | 20:15

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Po podatkih Agencije za okolje so se reka Krka in njeni pritoki pričeli razlivati na območjih vsakoletnih poplav vendar bodo v nedeljo in ponedeljek še naraščali.

V spodnjem toku se bo trend naraščanja Krke ponoči nekoliko umiril ter se v ponedeljek čez dan ponovno okrepil.

Ponoči se bo ponovno razlivala tudi reka Pesnica, ki bo v ponedeljek sprva prehodno upadala, čez dan pa se lahko tako kot Dravinja in Sotla ponovno razlije. V nočnih urah se bo na Ljubljanskem barju pričela razlivati tudi reka Ljubljanica, prav tako se lahko razlijejo manjše reke v njenem zaledju.

Ob možnih močnejših padavinah se lahko od zgodnjih jutranjih ur razlijejo tudi reki Vipava in Kolpa, njuni pritoki in manjši vodotoki s povirji v Polhograjsko-Škofjeloškem hribovju.

V nedeljo in ponedeljek bo gladina morja ob slovenski obali povišana v večernih urah med 18.30 in 20.30. Pri tem lahko morje najnižje dele obali v nedeljo poplavi v višini okoli 10 cm, v ponedeljek pa do 10 cm.