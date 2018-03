Tabor odprli, čeprav je še sneg

12.3.2018 | 15:00

Akademičarke Biba Teržan je ob odprtju arheološkega tabora pripravila predavanje Kneginje in služabnice v starejši železni dobi na Dolenjskem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Mednarodni arheološki tabor Slovenija 2018, ki bo v okviru mednarodnega projekta Iron-Age-Danube, Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave na Dolenjskem in Štajerskem potekal od 9. marca do 29. junija, je uradno odprt, čeprav arheologi, dokler se sneg na območju izkopavanj ne stopi, ne morajo začeti delati tudi na terenu.

Uradno odprtje arheološkega tabora so v Dolenjskem muzeju obogatili s predavanjem akademičarke Bibe Teržan Kneginje in služabnice v starejši železni dobi na Dolenjskem predstavitvijo izdelave steklenih jagod oblikovalke stekla Natalije Kukec in nastopom Folklorne skupine Kres, ki z Dolenjskim muzejem pri predstavitvi arheološke dediščine iz starejše železne dobe sodeluje že vse od 650-letnice Novega mesta, ko so prizore iz prazgodovine ob primerni kostumografiji umestili v predstavo, s katero so opisali zgodovino Novega mesta, kostume pa so izdelali v sodelovanju z muzejskimi strokovnjaki.

I. V.