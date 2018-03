Zbil peško; plaz zasul cesto

12.3.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.45 uri je na Cesti svobode v Brežicah voznik osebnega vozila zbil občanko. Reševalci NMP Brežice so poškodovano na kraju oskrbeli.

Plaz zasul cesto

Ob 18.42 je v naselju Bizeljska vas, občina Brežice, zemeljski plaz zasul cestišče in deloma onemogočil promet. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Novo mesto so s prometno signalizacijo označili zaporo ceste, z delovnim strojem pa plazišče odstranili.

Sneg še vedno dela škodo

Ob 11.00 so se na strehi industrijskega objekta v Petrini, občina Kostel, pod težo snega posedli električni panoji in poškodovali ostrešje. Gasilci PGD Vas-Fara so iz prostora objekta izčrpali en kubični meter vode ter s folijo pokrili stroje v proizvodnji. Sanacijo strehe in odstranitev panojev bo izvedlo usposobljeno podjetje.

Gorele smeti

Ob 19.42 so v Kerinovem Grmu, občina Krško gorele smeti. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE KOLMAN;

- od 13.30 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LOKA, ter od 13.30 do 14.30 ure iz TP IGLENIK;

- od 8.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE;

- od 10.00 do 10.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRTINA, TP TRNJE, TP MALA LOKA, TP ŠKOVEC, TP ŽABJEK, TP MALI VIDEM, TP VELIKI VIDEM, TP ŠENTLOVRENC, TP ŠENTLOVRENC GOREC, TP MEDVEDJEK, TP VRHOVO, TP MARTINJA VAS ter od 10.00 do 11.00 TP DOLGA NJIVA .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE.

