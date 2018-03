Zbrali skoraj dva kombija oblačil, čevljev in drugih potrebščin

12.3.2018 | 09:00

V Novem mestu so zbrali za kombi in tretjino drugega, v Metliki pa so drugega napolnili skoraj do konca. (Foto: P. Pibernik, Lions klub Novo mesto)

Novo mesto, Metlika - Tradicionalna zbiralna akcija rabljenih oblačil, čevljev, šolskih potrebščin in igrač za družine v stiski, ki jo je v soboto pri Tabakumu v Novem mestu in poslovalnicah KZ Metlika Lions klub Novo mesto pripravil v sodelovanju z novomeškima dobrodelnima Leo klubom in Rotary klubom, je uspela. Opravljeno je bilo dvojno dobro delo - pospravljeno doma, oblačila in čevlji, ki jih ne bomo več nosili, pa bodo koristili še komu, so sporočili po akciji.

Vse skupaj so zbrali za skoraj dva kombija oblačil, obutve, igrač in šolskih potrebščin ter takoj po zbiralni akciji vse odpeljali v Metliko, kjer bodo prek Rdečega križa vse razdelili pomoči potrebnim. Tudi odziv na akcijo v Metliki je bil zelo velik. »Veliko večji, kot po navadi,« je ocenil koordinator letošnje zbiralne akcije Ivan Erenda, hkrati pa je zadovoljen dodal, »da so ljudje – veliko jih je prineslo oblačila in obutev tudi zaradi objavljenih vabil na akcijo v medijih – prinesli zelo kakovostne kose, oprane, zložene, očiščene, zato dela skoraj ni bilo in je vse skoraj že pripravljeno za razdeljevanje.«

Iskreno se vsem, ki ste si vzeli čas in darovali, zahvaljujemo Lions klubu Novo mesto, Rotary klubu ter Leo in Rotaract klubih, se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so njihovo akcijo podprli in jih velikodušno priskočili na pomoč. »Naj bo uspeh te akcije spodbuda za zbiralno akcijo marca prihodnje leto,« so se dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.