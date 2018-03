Zakaj je poseg opravil zdravnik specializant?

12.3.2018 | 18:45

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca, sprejemamo klice naših bralcev, ki včasih kaj pohvalijo, včasih pa tudi potarnajo oz. pokritizirajo. To velja tudi za zdravstveno področje.

Tako se je nedavno oglasil Novomeščan in povedal primer svoje 75-letne mame, ki je v kratkem času prestala dve operaciji na srcu, pred dvema tednoma pa so ji v novomeški bolnišnici vstavili srčni spodbujevalnik.

Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto.

Bila je razočarana, ker je bila za poseg dogovorjena z doktorjem, po uri čakanja pa ji je ob lokalni anesteziji spodbujevalnik vstavil nek drug, mlajši zdravnik, ki se je ob njem še učil. »Hudo je bilo, ker je vse slišala, npr. napotke starejšega zdravnika mlajšemu kolegu, kaj je narobe naredil, kako naj kaj opravi, ipd. Počutila se je kot poskusni zajček,« je pripovedoval sin in dejal, da ima mama sedaj vso ramo otečeno in črno. Upa, da bo vse v redu, »a takšno ravnanje se ji ne zdi korektno, še zlasti, ker ji zdravnik ni ne prej ne pozneje prav nič pojasnil, zakaj je ni zdravil on.«

Milivoj Piletič, strokovni direktor SB Novo mesto.

BOLNIŠNICA JE TUDI IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto - direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan in strokovni direktor prim. Milivoj Piletič, dr. med. spec. - odgovarja takole: »Operativni poseg pri vstavljanju srčnega spodbujevalnika izvaja operativni tim, ki ga sestavljajo zdravnik operater specialist in ostalo osebje, med katerim je lahko tudi zdravnik specializant. Zdravnik specialist specializanta med operativnim posegom z namenom izobraževanja uvaja, ga opozarja na morebitne zaplete ter mu sproti razlaga, kako se poseg izvaja po posameznih fazah. Specializant lahko pri določenih fazah tudi pomaga, saj tako pridobiva praktična strokovna znanja za nadaljnje samostojno delo. Pacienta se s potekom operacije seznani pred operativnim posegom, za katerega pacient privoli s podpisom ustreznega soglasja. Podplutba, ki jo je bralec izpostavil, je pri vstavljanju srčnih zaklopk, zlasti pri pacientih na antikoagulantnem zdravljenju, običajen pojav in ni zaplet ali komplikacija zdravljenja.«

Tako Kramar Zupanova kot Piletič poudarjata, da je Splošna bolnišnica Novo mesto tudi učna ustanova, kar pomeni, da izvaja praktično usposabljanje specializantov, ki pod vodstvom mentorja zdravnika specialista, tudi stalno sodeluje pri posegih in operacijah.

Besedilo in foto: L. Markelj