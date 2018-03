Koncert za Rajkove povezal glasbo, ples, tortice in srčnost

12.3.2018 | 10:30

Vsi nastopajoči na dobrodelnem koncertu. (Foto: S. Hočevar)

Nastopajoči z Matejem in Mitjem Rajk

Zbrane je nagovoril prvi mož Rdečega križa Slovenije dr. Dušan Keber.

Novo mesto - Kar 34 glasbenikov in sedem plesalcev se je odzvalo povabilu Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto (OZRK) za sodelovanje na dobrodelnem koncertu Pomagajmo družini Rajk, ki so ga pripravili v sodelovanju z Gimnazijo Novo mesto, so sporočili iz novomeškega Rdečega križa.

Na odru Kulturnega centra Janeza Trdine so se v soboto zvečer zvrstili: Tokac, Društvo mrtvih pesnikov, Klemen Klemen, Bort Ross, Lamai, Copacabana, Irena, Leticia in Robert Yebuah, Ana Čop, Maja Bevc, Petra Božič in Branko Rožman, Plesni studio Novo mesto, Plesni klub Novo mesto, Trobilni kvintet Pihalnega orkestra Krka in učitelji kitare na Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto. Prireditev je vodil Klemen Bunderla, obiskovalce pa nagovoril predsednik Rdečega križa Slovenije dr. Dušan Keber. Akciji se je na dan koncerta pridružilo tudi Gostišče Loka in od vsake prodane tortice namenilo 1 evro v sklad za Rajkove.

»Humanitarna akcija Pomagajmo družini Rajk se preveša v pomlad, ko bomo začeli z obnovo hiše, ki je ocenjena na 41.657,18 evra. V sklad za Rajkove je doniralo nekaj podjetij, med katerimi izstopata Krka z donacijo 5.000 evrov in Pagras, ki bo vodil inženiring. V materialu in delu so pripravljeni pomagati še Stanovanjski servis Uroš Urbančič, Keramika Linea Mea, Keramičarstvo Skubic, Tilia, Jeklotehna Špoljar, Šiško steklarstvo, Roletarstvo Medle, Utrip, Ensi Energetski sistemi in inženiring, Mizarstvo Avguštin, Stavbno kleparstvo in krovstvo Darko Potočar in Slikopleskarstvo Dejan Mavsar,« so našteli v sporočilu za javnost.

Akcijo je podprlo 20 krajevnih organizacij Rdečega križa z našega območja, šest območnih združenj po Sloveniji in Rdeči križ Slovenije, med donatorji so tudi društvi Mali princ in Društvo upokojencev Krke ter preko 50 posameznikov. TV Vaš kanal je podprl akcijo z deležem zaslužka od decembrskih reklamnih objav, s pomočjo producenta Cvinger film, distributerja Demiurg, Kinodvora, Veselega teatra in z zbiranjem prostovoljnih prispevkov ob projekcijah filma Družina Roka Bička pa so zbrali dobrih 7.000 evrov. Zbranih 29.000 evrov bodo zdaj obogatili še z vstopninami od koncerta.

»Film Družina je prispeval k temu, da je akcija dobila podporo širom Slovenije in opozorila na posebnosti drugačnih družin, ki za normalno življenje potrebujejo več družbene podpore. Obnova hiše je samo eden od ciljev, ki smo si jih pri tej humanitarni akciji zastavili. Da se bodo Rajkovi naučili vzdrževati hišo in vzpostaviti vsakdanji red, bodo še naprej potrebovali našo pomoč. Zaključek akcije bomo zato usmerili v iskanje sistemskih rešitev za take družine, saj ugotavljamo, da je družin z različnimi posebnimi potrebami iz dneva v dan več,« sta še zapisali Barbara Ozimek in Nuša Rustja iz OZRK Novo mesto, koordinatorki humanitarne akcije.

M. Ž., Foto: Simon Hočevar